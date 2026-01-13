Voimakkaasti emäksinen Kärcher RM 776 -erikoispesuaine on suunniteltu teollisuuslattioiden, valu- ja sementtilattioiden sekä epoksihartsipinnoitettujen pintojen täsmä- ja peruspuhdistukseen. Aine sopii erinomaisesti myös rakennuskohteiden loppusiivouksiin. RM 776 -erikoispuhdistusaine toimii kaksivaiheisella siivousmenetelmällä: laimentamaton aine levitetään ensin suihkuttamalla pintaan, ja vaikutusajan jälkeen likavesi poistetaan yhdistelmäkoneella. Erittäin tehokas puhdistusaine poistaa täydellisesti kumijäljet ja trukkien renkaiden jättämät jäljet sekä teippijäämät, vaikean öljyn ja noen. Aine on on täysin silikonivapaa, joten sitä voi käyttää turvallisesti maalaamoiden ja muiden erikoiskohteiden läheisyydessä.