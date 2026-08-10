Lattianpesuaine RM 755, 1000l

Sitruunan tuoksuinen matalavaahtoinen puhdistusaine tuo kiillon kaikille kovalattioille. RM 755 kuivuttuaan ei jätä raitoja pestuun pintaan.

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Matalavaahtoinen lattianpesuaine koville lattioille. Kuivuu jättämättä jälkiä. Raikas sitruunan tuoksu. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalitahrat. pH 12.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 1000
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 11
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1041
Lattianpesuaine RM 755, 1000l
Lattianpesuaine RM 755, 1000l
Lattianpesuaine RM 755, 1000l
Lattianpesuaine RM 755, 1000l
Käyttökohteet
  • Lattiapinnat
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