Lattianpesuaine RM 755, 1000l
Sitruunan tuoksuinen matalavaahtoinen puhdistusaine tuo kiillon kaikille kovalattioille. RM 755 kuivuttuaan ei jätä raitoja pestuun pintaan.
Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Matalavaahtoinen lattianpesuaine koville lattioille. Kuivuu jättämättä jälkiä. Raikas sitruunan tuoksu. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalitahrat. pH 12.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|1000
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|11
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1041
Käyttökohteet
- Lattiapinnat