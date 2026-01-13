Lattianpesuaine RM 755, 20l

Sitruunantuoksuinen, matalavaahtoinen puhdistusaine tuo kiillon kaikille kovalattioille. Ei jätä kuivuttuaan raitoja pestyyn pintaan.

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Matalavaahtoinen lattianpesuaine koville lattioille. Kuivuu jättämättä jälkiä. Raikas sitruunan tuoksu. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalitahrat. pH 12.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 11,4
Paino (kg) 20,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 21,7
Mitat (p x l x k) (mm) 260 x 230 x 430
Käyttökohteet
  • Lattiapinnat
Varusteet