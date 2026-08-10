Lattianpesuaine RM 755, 2.5l
Sitruunantuoksuinen, matalavaahtoinen puhdistusaine tuo kiillon kaikille kovalattioille. Ei jätä kuivuttuaan raitoja pestyyn pintaan.
Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Matalavaahtoinen lattianpesuaine koville lattioille. Kuivuu jättämättä jälkiä. Raikas sitruunan tuoksu. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalitahrat. pH 12.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|2,5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|4
|pH
|11
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|120 x 120 x 290
Tuote
- Tehokas perus ja jokapäiväinen puhdistusaine kaikille koville ja elastisille lattioille.
- Irrottaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
- Itsekiillottuva
- Kuivuu juovia jättämättä
- Erittäin vähän vaahtoava
- Miellyttävä, raikas tuoksu
- Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
- NTA-vapaa
- Fosfaatiton
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P264 Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Käyttökohteet
- Lattiapinnat