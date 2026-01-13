Monikäyttöinen yleispesuaine suurta kulutusta kokeville lattioille esimerkiksi logistiikkavarastoissa ja teollisuustiloissa. Suunniteltu erityisesti yhdistelmäkoneille. Tehokas pesuaine irrottaa pinttyneen rasvan, öljyn, noen ja mineraalitahrat. Ei sisällä liuotinaineita tai fosfaatteja. PH 12,2.