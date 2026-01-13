Lattianpuhdistusaine RM 69, 10l

Tehokas ja monikäyttöinen puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Tämä lattianpesuaine sopii erityisen hyvin käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa.

Monikäyttöinen yleispesuaine suurta kulutusta kokeville lattioille esimerkiksi logistiikkavarastoissa ja teollisuustiloissa. Suunniteltu erityisesti yhdistelmäkoneille. Tehokas pesuaine irrottaa pinttyneen rasvan, öljyn, noen ja mineraalitahrat. Ei sisällä liuotinaineita tai fosfaatteja. PH 12,2.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 12,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10,9
Käyttökohteet
  • Lattiapinnat
