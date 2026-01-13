Lattianpuhdistusaine RM 69, 10l
Tehokas ja monikäyttöinen puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Tämä lattianpesuaine sopii erityisen hyvin käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa.
Monikäyttöinen yleispesuaine suurta kulutusta kokeville lattioille esimerkiksi logistiikkavarastoissa ja teollisuustiloissa. Suunniteltu erityisesti yhdistelmäkoneille. Tehokas pesuaine irrottaa pinttyneen rasvan, öljyn, noen ja mineraalitahrat. Ei sisällä liuotinaineita tai fosfaatteja. PH 12,2.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|10
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|12,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,9
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp Dose + SB +220Ah AGM + R85
- B 150 R Bp PACK DOSE + SB + 240Ah Li + Ri + R85
- B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + R85
- B 150 R Bp Pack Adv + DOSE + SB + 240Ah Wet+Rins + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE + SB +240Ah Li + RI + R85
- B 220 R Bp Pack Dose + SB + 240Ah Wet + Rinse + R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 50 W Bp Pack 80Ah + D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li + D51 + Dose + Rinse + Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 80Ah Li + R55 + Rinse + Autofill
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/40 RS Bp Pack
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Lattiapinnat