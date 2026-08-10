Lattianpuhdistusaine RM 69, 20l

Tehokas ja monikäyttöinen puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Tämä lattianpesuaine sopii erityisen hyvin käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa.

Erinomainen vaihtoehto suurta kulutusta kokeville lattioille esim. teollisuustiloissa. Tehokas pesuaine irrottaa tehokkaasti pinttyneen rasvan, öljyn, noen ja mineraalitahrat. Ei sisällä liuotinaineita tai fosfaatteja. pH 10,3.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 20
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 12
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 21,6
Lattianpuhdistusaine RM 69, 20l
Lattianpuhdistusaine RM 69, 20l
Lattianpuhdistusaine RM 69, 20l
Lattianpuhdistusaine RM 69, 20l
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