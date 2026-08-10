Lattianpuhdistusaine RM 69, 2.5l

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Tämä lattianpesuaine sopii erityisen hyvin käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa.

RM 69 eco!efficiency on erinomainen vaihtoehto pesuaineeksi suurta kulutuksen kohteena oleville lattioille esim. teollisuustiloissa. Tehokas pesuaine irrottaa tehokkaasti pinttyneen rasvan, öljyn, noen ja mineraalitahrat.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 2,5
Pakkausyksikkö (kpl) 4
pH 10
Paino (kg) 2,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,8
Mitat (p x l x k) (mm) 129 x 127 x 300
Tuote
  • Taloudellista puhdistustehoa teollisuuslattioiden ylläpitosiivoukseen ja jaksottaiseen puhdistamiseen.
  • Erittäin vähän vaahtoava
  • Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
  • Erinomainen puhdistustulos
  • Ympäristöystävällinen
  • Irrottaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
  • Sopii koneelliseen ja manuaaliseen puhdistukseen
  • Nopeasti erottaa öljyn / veden öljynerottimessa.
  • Nopeavaikutteinen
  • Erittäin tehokas
  • Miellyttävä, raikas tuoksu
  • Monipuolinen aina, joka soveltuu useimmille kosteutta kestäville pintamateriaaleille
Lattianpuhdistusaine RM 69, 2.5l
Lattianpuhdistusaine RM 69, 2.5l
Lattianpuhdistusaine RM 69, 2.5l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Lattiapinnat
Varusteet