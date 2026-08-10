Lattianpuhdistusaine RM 69, 2.5l
Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Tämä lattianpesuaine sopii erityisen hyvin käytettäväksi lattianpesukoneessa / yhdistelmäkoneessa.
RM 69 eco!efficiency on erinomainen vaihtoehto pesuaineeksi suurta kulutuksen kohteena oleville lattioille esim. teollisuustiloissa. Tehokas pesuaine irrottaa tehokkaasti pinttyneen rasvan, öljyn, noen ja mineraalitahrat.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|2,5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|4
|pH
|10
|Paino (kg)
|2,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|129 x 127 x 300
Tuote
- Taloudellista puhdistustehoa teollisuuslattioiden ylläpitosiivoukseen ja jaksottaiseen puhdistamiseen.
- Erittäin vähän vaahtoava
- Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
- Erinomainen puhdistustulos
- Ympäristöystävällinen
- Irrottaa öljy, rasva ja mineraalitahrat
- Sopii koneelliseen ja manuaaliseen puhdistukseen
- Nopeasti erottaa öljyn / veden öljynerottimessa.
- Nopeavaikutteinen
- Erittäin tehokas
- Miellyttävä, raikas tuoksu
- Monipuolinen aina, joka soveltuu useimmille kosteutta kestäville pintamateriaaleille
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Videot
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- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp Dose + SB +220Ah AGM + R85
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