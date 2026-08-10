Kärcher RM 69N on yli 99-prosenttisesti luonnon raaka-aineista valmistettu, lattioille kehitetty puhdistusaine. Sen pinta-aktiiviset aineet on johdettu kookoksesta ja maissista, jotka on saatu elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Puhdistusaine ei sisällä hajusteita, väriaineita eikä silikoniöljyjä, mikä tekee siitä ihanteellisen teollisuuskohteisiin, joissa tulee välttää vierasaineita. RM 69N on vaaraton ja ei sisällä fosfaatteja, mikromuoveja tai muita kriittisiä ainesosia. Se ei myöskään luokitu vaaralliseksi aineeksi, mikä tekee sen kuljetuksesta vaivatonta. Luonnollinen puhdistusaine ei vaadi erityisiä varastointiolosuhteita. Luonnonmukaisesta koostumuksestaan huolimatta se saavuttaa perinteisten pesuaineiden vahvan puhdistustehon ja poistaa tehokkaasti öljy- ja rasvatahrat. Se on ihanteellinen kovan kulutuksen kohteena olevien lattioiden väli- ja ylläpitosiivoukseen logistiikkakeskuksissa ja tuotantolaitoksissa. Aine näyttää tehonsa monia likatyyppejä sisältävillä päivittäistavarakaupan lattioilla sekä vilkkaasti liikennöidyssä joukkoliikenteen kohteissa. Sitä voidaan käyttää manuaaliseen puhdistamiseen tai yhdessä yhdistelmäkoneiden kanssa.