Lattianpuhdistusaine RM 69N, 10l
RM 69N on ympäristöystävällinen teollisuuspuhdistusaine, joka on valmistettu luonnon raaka-aineista. Se on turvallinen käyttää ja sopii erinomaisesti logistiikan ja tuotannon lattianpesuun.
Kärcher RM 69N on yli 99-prosenttisesti luonnon raaka-aineista valmistettu, lattioille kehitetty puhdistusaine. Sen pinta-aktiiviset aineet on johdettu kookoksesta ja maissista, jotka on saatu elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Puhdistusaine ei sisällä hajusteita, väriaineita eikä silikoniöljyjä, mikä tekee siitä ihanteellisen teollisuuskohteisiin, joissa tulee välttää vierasaineita. RM 69N on vaaraton ja ei sisällä fosfaatteja, mikromuoveja tai muita kriittisiä ainesosia. Se ei myöskään luokitu vaaralliseksi aineeksi, mikä tekee sen kuljetuksesta vaivatonta. Luonnollinen puhdistusaine ei vaadi erityisiä varastointiolosuhteita. Luonnonmukaisesta koostumuksestaan huolimatta se saavuttaa perinteisten pesuaineiden vahvan puhdistustehon ja poistaa tehokkaasti öljy- ja rasvatahrat. Se on ihanteellinen kovan kulutuksen kohteena olevien lattioiden väli- ja ylläpitosiivoukseen logistiikkakeskuksissa ja tuotantolaitoksissa. Aine näyttää tehonsa monia likatyyppejä sisältävillä päivittäistavarakaupan lattioilla sekä vilkkaasti liikennöidyssä joukkoliikenteen kohteissa. Sitä voidaan käyttää manuaaliseen puhdistamiseen tai yhdessä yhdistelmäkoneiden kanssa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|10
|Pakkausyksikkö (kpl)
|1
|pH
|11
|Paino (kg)
|10
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|10,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|230 x 188 x 307
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Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp Dose + SB +220Ah AGM + R85
- B 150 R Bp PACK DOSE + SB + 240Ah Li + Ri + R85
- B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + R85
- B 150 R Bp Pack Adv + DOSE + SB + 240Ah Wet+Rins + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE + SB +240Ah Li + RI + R85
- B 220 R Bp Pack Dose + SB + 240Ah Wet + Rinse + R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 50 W Bp Pack 90Ah + D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li + D51 + Dose + Rinse + Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 90Ah Li + R55 + Dose + Rinse + Autofill
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+R+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/40 RS Bp Pack
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Käyttökohteet
- Lattiapinnat