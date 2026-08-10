Matalavaahtoinen lattianpesuaine, 200 l, 200l

Sitruunantuoksuinen, matalavaahtoinen puhdistusaine tuo kiillon kaikille kovalattioille. Ei jätä kuivuttuaan raitoja pestyyn pintaan.

Puhdistusaine ylläpitosiivoukseen ja syväpuhdistukseen. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa. Matalavaahtoinen lattianpesuaine koville lattioille. Kuivuu jättämättä jälkiä. Raikas sitruunan tuoksu. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalitahrat. pH 12.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 200
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 11
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 209
Matalavaahtoinen lattianpesuaine, 200 l, 200l
Matalavaahtoinen lattianpesuaine, 200 l, 200l
Matalavaahtoinen lattianpesuaine, 200 l, 200l
Matalavaahtoinen lattianpesuaine, 200 l, 200l
Käyttökohteet
  • Lattiapinnat
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