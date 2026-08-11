Kivipintojen puhdistusaine RM 753, 2.5l
Kaikille lattioille tarkoitettu pesuaine. Puhdistaa joustavat ja lattiapinnat. Sopii raidattomaan puhdistukseen korkkimatoille ja kivikeramiikkalaatoille. Erittäin pieni vaahtoavuus.
Puhdistusaine keraamisille laatoille ja kivipinnoille. Soveltuu käytettäväksi lattianpesukoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas ja miellyttäväntuoksuinen puhdistusaine laatoille. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalit. Ei jätä laattojen pintaa liukkaaksi. Sopii myös erilaisille kivilattioille. pH 10,5.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|2,5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|4
|pH
|11
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,1
Tuote
- Tehokas yleispesuaine hyvin likaisille hienokivilaatoille
- Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
- Tehokas pintojen kostutus
- Matalavaahtoinen
- Erityisen riittoisa
- Miellyttävä, raikas tuoksu
- Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
- NTA-vapaa
- Tensidi- ja entsyymivapaa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp Dose + SB +220Ah AGM + R85
- B 150 R Bp PACK DOSE + SB + 240Ah Li + Ri + R85
- B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + R85
- B 150 R Bp Pack Adv + DOSE + SB + 240Ah Wet+Rins + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE + SB +240Ah Li + RI + R85
- B 220 R Bp Pack Dose + SB + 240Ah Wet + Rinse + R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 50 W Bp Pack 90Ah + D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li + D51 + Dose + Rinse + Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 90Ah Li + R55 + Dose + Rinse + Autofill
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+R+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/40 RS Bp Pack
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Käyttökohteet
- Lattiapinnat