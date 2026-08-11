Kivipintojen puhdistusaine RM 753, 2.5l

Kaikille lattioille tarkoitettu pesuaine. Puhdistaa joustavat ja lattiapinnat. Sopii raidattomaan puhdistukseen korkkimatoille ja kivikeramiikkalaatoille. Erittäin pieni vaahtoavuus.

Puhdistusaine keraamisille laatoille ja kivipinnoille. Soveltuu käytettäväksi lattianpesukoneessa tai manuaalisessa puhdistuksessa. Tehokas ja miellyttäväntuoksuinen puhdistusaine laatoille. Poistaa tehokkaasti rasvan, öljyn ja mineraalit. Ei jätä laattojen pintaa liukkaaksi. Sopii myös erilaisille kivilattioille. pH 10,5.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 2,5
Pakkausyksikkö (kpl) 4
pH 11
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,1
Tuote
  • Tehokas yleispesuaine hyvin likaisille hienokivilaatoille
  • Irrottaa öljy-, rasva- ja mineraalipitoista likaa
  • Tehokas pintojen kostutus
  • Matalavaahtoinen
  • Erityisen riittoisa
  • Miellyttävä, raikas tuoksu
  • Nopeasti erottaa veden ja öljyn öljynerottelijassa
  • NTA-vapaa
  • Tensidi- ja entsyymivapaa
Kivipintojen puhdistusaine RM 753, 2.5l
Kivipintojen puhdistusaine RM 753, 2.5l
Kivipintojen puhdistusaine RM 753, 2.5l
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
  • EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Lattiapinnat
Varusteet