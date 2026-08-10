Yleispuhdistusaine FloorPro Multi RM 756, 2.5l
Yleispuhdistusaine ylläpitosiivoukseen lattioille ja muille pinnoille. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa.
Erittäin taloudellinen, matalan annostuksen omaava yleispuhdistusaine, jolla on pH 9. Erinomainen valinta lattianpesukoneisiin ja yhdistelmäkoneisiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|2,5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|4
|pH
|9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,8
Tuote
- Tehokas puhdistus aineen nopean liukenemisen ansiosta
- Hellävarainen puhdistus pintoja ja ympäristöä vaurioittamatta
- Voidaan käyttää ainustaan kosteutta kestävillä pinnoilla
- Kuivuu nopeasti
- Raidattoman puhdasta
- Matalavaahtoinen
- Tehokas, taloudellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto teollisuuden tuotantotilojen puhdistustarpeisiin
- Tensidit biohajoavia OECD säännösten mukaisesti
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp Dose + SB +220Ah AGM + R85
- B 150 R Bp PACK DOSE + SB + 240Ah Li + Ri + R85
- B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + R85
- B 150 R Bp Pack Adv + DOSE + SB + 240Ah Wet+Rins + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE + SB +240Ah Li + RI + R85
- B 220 R Bp Pack Dose + SB + 240Ah Wet + Rinse + R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 50 W Bp Pack 90Ah + D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li + D51 + Dose + Rinse + Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 90Ah Li + R55 + Dose + Rinse + Autofill
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+R+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/40 RS Bp Pack
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Käyttökohteet
- Lattioiden ja pintojen puhdistus