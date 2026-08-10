Yleispuhdistusaine RM 756, 10l

Yleispuhdistusaine ylläpitosiivoukseen lattioille ja muille pinnoille. Sopii käytettäväksi lattianpesukoneessa ja manuaalisessa puhdistuksessa.

Erittäin taloudellinen, matalan annostuksen omaava yleispuhdistusaine, jolla on pH 9. Erinomainen valinta lattianpesukoneisiin ja yhdistelmäkoneisiin.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 10
Pakkausyksikkö (kpl) 1
pH 9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 10,6
Tuote
  • Tehokas puhdistus aineen nopean liukenemisen ansiosta
  • Hellävarainen puhdistus pintoja ja ympäristöä vaurioittamatta
  • Voidaan käyttää ainustaan kosteutta kestävillä pinnoilla
  • Kuivuu nopeasti
  • Raidattoman puhdasta
  • Matalavaahtoinen
  • Tehokas, taloudellinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto teollisuuden tuotantotilojen puhdistustarpeisiin
  • Tensidit biohajoavia OECD säännösten mukaisesti
Yleispuhdistusaine RM 756, 10l
Yleispuhdistusaine RM 756, 10l
Yleispuhdistusaine RM 756, 10l
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Käyttökohteet
  • Lattioiden ja pintojen puhdistus
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