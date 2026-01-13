Tahranpoistoaine RM 769, 500ml
Tahranpoistoaine RM 769 irrottaa tahrat tekstiilipinnoilta ja verhoiluista. Poistaa öljy- kenkälankki, kynä- ja graffititahrat sekä muun vastaavan erikoislian.
Monipuolinen ja myrkytön Tahranpoistoaine RM 769. Liuotinpohjainen tahranpoistoaine soveltuu kaikkien tekstiilisten lattianpäällysteiden ja -verhoilujen tahranpoistoon sekä liuotinta kestävien kovien pintojen, kuten ovet, työpöydät ja muut kalusteet ja varusteet, puhdistukseen. Tehokas ja erittäin nopeasti vaikuttava tahranpoistoaine poistaa luotettavasti pinttyneet, veteen liukenemattomat tahrat, kuten öljyn, tervan, kengänkiillokkeen, liiman tai musteen, ja tekee vaikutuksen erittäin hyvillä puhdistustuloksilla ja korkealla käyttäjäturvallisuudella.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (ml)
|500
|Pakkausyksikkö (kpl)
|8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
Videot
Käyttökohteet
- Auton sisäpesu
- Tekstiilien ja muiden pintojen puhdistus