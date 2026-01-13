Monipuolinen ja myrkytön Tahranpoistoaine RM 769. Liuotinpohjainen tahranpoistoaine soveltuu kaikkien tekstiilisten lattianpäällysteiden ja -verhoilujen tahranpoistoon sekä liuotinta kestävien kovien pintojen, kuten ovet, työpöydät ja muut kalusteet ja varusteet, puhdistukseen. Tehokas ja erittäin nopeasti vaikuttava tahranpoistoaine poistaa luotettavasti pinttyneet, veteen liukenemattomat tahrat, kuten öljyn, tervan, kengänkiillokkeen, liiman tai musteen, ja tekee vaikutuksen erittäin hyvillä puhdistustuloksilla ja korkealla käyttäjäturvallisuudella.