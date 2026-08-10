Tekstiilinhoitoaine RM 762, 5l
Tekstiilinhoitoaine 5 litran kanisterissa. Tehokasta suojaa tekstiileille. Puhdistaa hyvin, matot, huonekalujen päälliset ja auton penkit. Tarjoaa suojakerroksen, joka estää uudelleen likaantumista.
Kärcher RM 762 -tekstiilinhoitoaineen käyttö aina peruspesujen jälkeen estää tehokkaasti pintojen uudelleen likaantumisen. Tämä helpottaa tahranpoistoa ja vähentää märkäpuhdistusvälejä ja alentaa näin merkittävästi kustannuksia. RM 762:n koostumus tarjoaa turvallisen käsittelyn sekä synteettisille että luonnonkuiduille. Se on myös Woolsafe-sertifioitu. Kuiva lika irtoaa helposti käsitellyiltä pinnoilta ja voidaan imuroida vaivattomasti. Märkä lika puolestaan pisaroituu kuitujen pinnalle, mikä tekee sen poistamisesta helppoa. Aineen levittäminen pinnoille voidaan suorittaa esimerkiksi Puzzi-tekstiipesureiden suihkutustoiminnolla tai erillisellä suihkutuskannulla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|2
|pH
|5
|Paino (kg)
|5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|192 x 145 x 248
Tuote
- Erinomainen suojaus likaantumista vastaan kaikille tekstiilipinnoille
- Ei jätä kuituja tahmeiksi
- Irrottaa kuiduissa olevan lian ja mahdollistaa sen poistamisen imurilla
- Liottaa kuiduissa olevan lian veden avulla
- Viivyttää myöhempää likaantumista
- Mahdollistaa pidemmät välit jaksottaiselle puhdistamiselle
- Erityisen riittoisa
- Fosfaatiton
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Käyttökohteet
- Auton sisäpesu
- Tekstiilipinnat