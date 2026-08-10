Tekstiilinhoitoaine RM 762, 5l

Tekstiilinhoitoaine 5 litran kanisterissa. Tehokasta suojaa tekstiileille. Puhdistaa hyvin, matot, huonekalujen päälliset ja auton penkit. Tarjoaa suojakerroksen, joka estää uudelleen likaantumista.

Kärcher RM 762 -tekstiilinhoitoaineen käyttö aina peruspesujen jälkeen estää tehokkaasti pintojen uudelleen likaantumisen. Tämä helpottaa tahranpoistoa ja vähentää märkäpuhdistusvälejä ja alentaa näin merkittävästi kustannuksia. RM 762:n koostumus tarjoaa turvallisen käsittelyn sekä synteettisille että luonnonkuiduille. Se on myös Woolsafe-sertifioitu. Kuiva lika irtoaa helposti käsitellyiltä pinnoilta ja voidaan imuroida vaivattomasti. Märkä lika puolestaan pisaroituu kuitujen pinnalle, mikä tekee sen poistamisesta helppoa. Aineen levittäminen pinnoille voidaan suorittaa esimerkiksi Puzzi-tekstiipesureiden suihkutustoiminnolla tai erillisellä suihkutuskannulla.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (l) 5
Pakkausyksikkö (kpl) 2
pH 5
Paino (kg) 5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,4
Mitat (p x l x k) (mm) 192 x 145 x 248
Tuote
  • Erinomainen suojaus likaantumista vastaan kaikille tekstiilipinnoille
  • Ei jätä kuituja tahmeiksi
  • Irrottaa kuiduissa olevan lian ja mahdollistaa sen poistamisen imurilla
  • Liottaa kuiduissa olevan lian veden avulla
  • Viivyttää myöhempää likaantumista
  • Mahdollistaa pidemmät välit jaksottaiselle puhdistamiselle
  • Erityisen riittoisa
  • Fosfaatiton
Tekstiilinhoitoaine RM 762, 5l
Tekstiilinhoitoaine RM 762, 5l
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Käyttökohteet
  • Auton sisäpesu
  • Tekstiilipinnat
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