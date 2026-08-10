Kärcher RM 762 -tekstiilinhoitoaineen käyttö aina peruspesujen jälkeen estää tehokkaasti pintojen uudelleen likaantumisen. Tämä helpottaa tahranpoistoa ja vähentää märkäpuhdistusvälejä ja alentaa näin merkittävästi kustannuksia. RM 762:n koostumus tarjoaa turvallisen käsittelyn sekä synteettisille että luonnonkuiduille. Se on myös Woolsafe-sertifioitu. Kuiva lika irtoaa helposti käsitellyiltä pinnoilta ja voidaan imuroida vaivattomasti. Märkä lika puolestaan pisaroituu kuitujen pinnalle, mikä tekee sen poistamisesta helppoa. Aineen levittäminen pinnoille voidaan suorittaa esimerkiksi Puzzi-tekstiipesureiden suihkutustoiminnolla tai erillisellä suihkutuskannulla.