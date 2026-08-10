Vaahdonestoaine RM 761, 2.5l
Erittäin tehokas vaahdonestoaine estämään vaahdon muodostusta laitteiden likavesitankeissa ja -säiliössä.
Kärcher RM 761 on erittäin tehokas vaahdonestoaine, joka on erityisesti kehitetty helpottamaan yhdistelmäkoneiden, painehuuhtelukoneiden ja märkä-kuivaimureiden käyttöä. Aine lisätään suoraan likavesisäiliöön tai erilliseen annostelijaan, mikäli koneessa on sellainen. RM 761 vaikuttaa välittömästi ja estää vaahdon muodostumisen. Tämä mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman likavesisäiliön vaahtoamisesta johtuvia ylimääräisiä keskeytyksiä. Imuroinnissa vaahdonestoaine suojaa imuturbiinia vaurioitumiselta. Se myös mahdollistaa säiliön koko nettokapasiteetin hyödyntämisen, kun vaahto ei pääse reagoimana ylitäyttösuojan kanssa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (l)
|2,5
|Pakkausyksikkö (kpl)
|5
|Paino (kg)
|2,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|164 x 125 x 160
Tuote
- Erittäin tehokas vaahdonestoaine
- Estää vaahdon muodostumisen likavesisäiliössä
- Ihanteellinen painehuuhtelulaitteissa, lattianpesukoneissa sekä märkä-kuivaimureissa.
- Erityisen riittoisa
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
EY-direktiivien mukaiset varoitukset ja turvallisuussuositukset
- H315 Ärsyttää ihoa.
- H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
- H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
- P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
- P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
- P405 Varastoi lukitussa tilassa.
- P501a Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- B 110 R Bp Pack 170Ah + Dose + R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+D75
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+R75
- B 110 R Bp Pack Classic +D75
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R Bp Dose + SB +220Ah AGM + R85
- B 150 R Bp PACK DOSE + SB + 240Ah Li + Ri + R85
- B 150 R Bp Pack + 170 Ah AGM + R85
- B 150 R Bp Pack Adv + DOSE + SB + 240Ah Wet+Rins + R85
- B 220 R Bp Pack DOSE + SB +240Ah Li + RI + R85
- B 220 R Bp Pack Dose + SB + 240Ah Wet + Rinse + R85
- B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
- B 50 W Bp Pack 90Ah + D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li + D51 + Dose + Rinse + Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50W Bp Pack 90Ah Li + R55 + Dose + Rinse + Autofill
- B 80 W Bp Pack 160Ah Li+R75+FC+Dose+Rins
- B 80 W Bp Pack 170Ah+R75+Dose+R+AF
- BD 30/4 C Bp Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic Pack 76Ah
- BD 50/70 R Bp Pack Classic
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BR 30/4 C
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Auton sisäpesu
- Märkäimurointi
- Tekstiilipinnat
- Osien pesu