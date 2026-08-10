Kärcher RM 761 on erittäin tehokas vaahdonestoaine, joka on erityisesti kehitetty helpottamaan yhdistelmäkoneiden, painehuuhtelukoneiden ja märkä-kuivaimureiden käyttöä. Aine lisätään suoraan likavesisäiliöön tai erilliseen annostelijaan, mikäli koneessa on sellainen. RM 761 vaikuttaa välittömästi ja estää vaahdon muodostumisen. Tämä mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman likavesisäiliön vaahtoamisesta johtuvia ylimääräisiä keskeytyksiä. Imuroinnissa vaahdonestoaine suojaa imuturbiinia vaurioitumiselta. Se myös mahdollistaa säiliön koko nettokapasiteetin hyödyntämisen, kun vaahto ei pääse reagoimana ylitäyttösuojan kanssa.