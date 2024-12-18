Kärcher Li-Ion -akut yhdistelmäkoneisiin ja imulakaisukoneisiin
Enemmän energiaa: Li-Ion-akut yhdistelmäkoneisiin ja imulakaisukoneisiin
Optimoi yhdistelmä- tai imulakaisukoneesi puhdistusteho Kärcherin tehokkaalla ja pitkäikäisellä litiumioni- eli rautafosfaattiakulla. Suuren energiatiheytensä ansiosta nämä akut lisäävät todistetusti puhdistusprosessin tehokkuutta ja antavat todellista energianlisäystä siivouskoneellesi.
Luvassa on kokonaiskustannusten merkittävä lasku, koska akkua ei tarvitse vaihtaa:
Perässäkäveltävä yhdistelmäkone BD 50/50 C Classic
Li-Ion-akun lisäkustannus: 640 €
AGM-akun vaihtokustannus: 2 442 €
Li-ionin etu (TCO): > 1 802 €
Perässäkäveltävä yhdistelmäkone B 50 W
Li-Ion-akun lisäkustannus: 1 000 €
AGM-akun vaihtokustannus: 3 300 €
Li-ionin etu (TCO): > 2 300 €
Päältäajettava yhdistelmäkone B 110 R
Li-Ion-akun lisäkustannus: 2 200 €
AGM-akun vaihtokustannus: 4 611 €
Li-ionin etu (TCO): > 2 411 €
Huomio: Nämä ovat esimerkkilaskelmia, jotka perustuvat kuvitteelliseen käyttöikään ja listahintoihin. Kustannusetu voi vaihdella vaihtelevien käyttöaikojen ja maakohtaisten hintaerojen vuoksi.
Uutta energiaa siivoamiseen
Litiumioniakkuja pidetään uraauurtavana teknisenä innovaationa uusien energialähteiden kehityksessä. Niitä käytetään jo useissa nykyaikaisissa elektronisissa laitteissa ja ajoneuvoissa.
Taloudellisuus ja vastuullisuus
Kärcherin litiumioniteknologia tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun yhdistelmä- ja lakaisukoneellesi, sillä se on räätälöity optimaalisesti yksittäisten komponenttien mukaan. Tämä takaa maksimaalisen tyytyväisyyden ja laadun. Ei johtoja, ei kompromisseja.
Mikä tekee litiumioniakusta niin hyvän?
Varastoyksiköillä on kyky absorboida energiaa keskitetysti. Niiden huomattava energiatiheys mahdollistaa suurten energiamäärien varastoinnin tilaa säästävällä, kompaktilla tavalla ja vapauttaa sitä tarpeen mukaan. Litiumioniakkujen käyttö on muuttunut erinomaisen suorituskyvyn ansiosta, ja niitä käytetään nykyään laajalti erityisesti teollisissa sovelluksissa.
Todellista energiaa – todellista tehokkuutta
Kärcherin litiumioniakku voi parantaa energiankäyttöä jopa 20 prosenttia. Lisäksi litiumioniakun kokonaiskustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat kuin lyijyhappoisella vaihtoehdolla. Litiumioniakku ei siis ainoastaan suojele ympäristöä, vaan myös vähentää merkittävästi yrityksen energiakustannuksia.
Kärcherin litiumioniakkujen hyödyt
Meidän lupauksemme: Viiden vuoden takuuaika
Todellinen takuu, joka tuo mielenrauhaa. Kärcherin litiumioniakut tarjoavat maksimaalisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Siksi tarjoamme korkealaatuisille litiumioniakuillemme 5 vuoden valmistajan takuun. Kaikki toimii niin kuin pitää ja sinä voit keskittyä olennaiseen.
Lisää energiaa - turvallisesti
Lyijyakkujen latausprosessissa syntyy vetyä, joka voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Siksi on välttämätöntä suorittaa perusteellinen turvallisuusarviointi ja tuuletettu latausympäristö. Tästä aiheutuu lisäkustannuksia ja rajoituksia, jotka puolestaan vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Tämä lisäkustannus häviää litiumrautafosfaatti- eli litiumioniakkujen käytöllä. Hajautetut latauspaikat varmistavat maksimaalisen turvallisuuden latausprosessin aikana ilman rajoituksia.
Ympäristöystävällinen – energiaa liikkuu
Erinomaisen suorituskykynsä ja tehokkuutensa lisäksi litiumioniakut ovat huomattavasti ympäristöystävällisempiä kuin perinteiset akkuteknologiat. Ne eivät sisällä myrkyllisiä tai haitallisia aineita, kuten elohopeaa tai lyijyä, joita löytyy muun tyyppisistä akuista. Lisäksi litiumioniakuilla on pitkä käyttöikä ja ne otetaan uudelleen kierrätykseen vasta myöhäisessä vaiheessa. Yksi litiumioniakku voi kestää koneen koko käyttöiän. Vertailun vuoksi lyijyakut on vaihdettava vähintään kerran tänä aikana ja ne sisältävät noin 2,5 kiloa lyijyä. Litiumioniakkujen käyttö ei siis vain vähennä mahdollisia ympäristövaikutuksia, vaan tekee niistä myös turvallisempia eri käyttökohteissa.
Pikalaturi tuo tehokkuutta
Litiumioniakut tekevät vaikutuksen korkealla lataustehollaan. Valinnaisella pikalaturilla ne voidaan ladata täyteen vain kahdessa tunnissa, mikä minimoi turhat käyttökatkot ja vältät pitkiä seisonta-aikoja. Lyhyilläkin latausväleillä saavutetaan korkea hyötysuhde. Tämä pitää koneen aina käyttövalmiina varmistaen maksimaalisen tuottavuuden ja joustavuuden, erityisesti jatkuvassa tai monivuorokäytössä.
Vaikuttava suorituskyky, alhainen kulutus
Nopeiden latausaikojen ja vähäisen itsepurkautumisen ansiosta litiumioniakut ovat parempia kuin perinteiset akut. Li-Ion-akut mahdollistavat suuremman tuottavuuden, koska ne eivät vain lataudu nopeasti, vaan ne myös pysyvät toiminnassa pitkiäkin käyttöjaksoja. Toisin kuin perinteiset akut, välilatauksella ei ole negatiivista vaikutusta litiumioniakun pitkäikäisyyteen. Niille on ominaista myös lisääntynyt lataustehokkuus ja ne säästävät noin 20 prosenttia energiaa sykliä kohden. Niiden lisääntynyt energiatiheys takaa myös pidemmän käyttöajan latausta kohti. Tämä mahdollistaa pidemmän kokonaiskäyttöiän ennen kuin akku on ladattava tai vaihdettava.
Täysi hyötysuhde: sähkö on sen vahvuus
Toisin kuin perinteiset akut, Kärcherin litiumioniakut hyödyntävät kapasiteettiaan tehokkaammin ja voivat siten käyttää jopa 100 prosenttia todellisesta kapasiteetistaan verrattuna muihin akkuihin, jotka käyttävät vain noin 80 prosenttia kapasiteetistaan.
Pitkäikäisyys – loputon energianlähde
Syklien korkean vakauden ansiosta litiumioniakut pystyvät käymään läpi useita lataus- ja purkaussyklejä ilman kapasiteetin menetystä. Ne myös säilyttävät energiatasonsa pidemmän aikaa ja pysyvät siksi toiminnassa pidempään. Integroitu suojamekanismi valvoo ja optimoi lataus- ja purkuprosessia luotettavasti.
Kaikki hyödyt yhdellä silmäyksellä:
Vastuullisuus
- Vähentää energiakustannuksia ja päästöjä
- Pitkä käyttöikä tuotteen koko elinkaaren ajan
- Ei vaarallisia aineita kuten elohopeaa tai lyijyä
Tuottavuus
- Matalammat kokonaiskäyttökustannukset kuin lyijyakulla
- Aina turvallinen toiminta eli ei vaatimuksia varastointitilalle
- Mahdollisuus pikalataukseen lisää joustavuutta koneen hyödyntämiseen
- Enemmän käyttötunteja päivässä
- Vähemmän käyttökatkoksia ja huoltotaukoja
Turvallisuus
- Aina turvallinen toiminta, lataus ja kuljetus
- Latausympäristön riskinarviointia ei tarvita
Tasainen laatu
- Viiden vuoden takuu valmistajalta
- Huoltovapaa
- 4x pidempi käyttöikä verrattuna perinteisiin akkuihin
- Välilataukset mahdollisia akkua vaurioittamatta