Perässäkäveltävä yhdistelmäkone BD 50/50 C Classic

Vaikuttava suorituskyky, alhainen kulutus

Nopeiden latausaikojen ja vähäisen itsepurkautumisen ansiosta litiumioniakut ovat parempia kuin perinteiset akut. Li-Ion-akut mahdollistavat suuremman tuottavuuden, koska ne eivät vain lataudu nopeasti, vaan ne myös pysyvät toiminnassa pitkiäkin käyttöjaksoja. Toisin kuin perinteiset akut, välilatauksella ei ole negatiivista vaikutusta litiumioniakun pitkäikäisyyteen. Niille on ominaista myös lisääntynyt lataustehokkuus ja ne säästävät noin 20 prosenttia energiaa sykliä kohden. Niiden lisääntynyt energiatiheys takaa myös pidemmän käyttöajan latausta kohti. Tämä mahdollistaa pidemmän kokonaiskäyttöiän ennen kuin akku on ladattava tai vaihdettava.