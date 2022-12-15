Uusi akkutekniikka tarjoaa huolettoman käytön ja pienemmät elinkaarikustannukset
Monissa siivouslaitteissa akku on yksi kalleimpia varaosia. Tämän vuoksi käyttöohjeissa ja uuden laitteen käyttökoulutuksissa painotetaan aina akun oikeaa käyttöä ja erityisesti latausrutiineja. Termi ”huoltovapaa akku” tuli yleiseen käyttöön silloin, kun perinteiset ns. avoimet lyijyakut korvattiin uusilla AGM- ja geeliakuilla, joissa on suljettu rakenne. Huoltovapaus ja huolettomammat käyttörutiinit sai uuden merkityksen, kun käsityökaluista tutut litiumioniakut yleistyivät myös isommissa siivouskoneissa.
Huoltovapaat akut ovat yleistyneet
Perinteiset, avoimeen rakenteeseen perustuvat lyijyakut ovat edelleen käytössä isoimmissa yhdistelmäkoneissa ja lakaisukoneissa. Ne ovat yleisiä myös monissa trukeissa. Näiden akkujen käyttöä puoltaa edullinen hankintahinta, mikä on luonnollisesti sitä merkittävämpi kustannuserä mitä suuremmasta laitteesta ja akkupaketista puhutaan. Näiden akkujen ylläpito vaatii säännöllistä täyttöä tislatulla vedellä. Käytännössä tämä vesitys hoidetaan aina latauksen yhteydessä. Mikäli akku pääsee kuivumaan, menettää se nopeasti varauskykynsä niin, että sitä ei pystytä enää korjaamaan.
Suljetuissa akuissa ei ole edellä mainittua haihtumisongelmaa. Rakenne poikkeaa avoimista lyijyakuista siten, että AGM-akuissa elektrolyytin sideaineena toimii lasikuitumatto ja geeliakuissa geelimäinen hyytelö. Huoltovapaan käytön ja pidemmän elinkaaren lisäksi nämä akut tarjoavat paljon muitakin ominaisuuksia. Ne kestävät paremmin tärinää ja mahdollistavat vapaamman asennustavan kuin avoimeen rakenteeseen perustuvat lyijyakut.
Koneen todellinen ajoaika ratkaisee
Seuraava kehitysaskel otettiin uusien litiumioniakkujen myötä. Kun niiden valmistushinnat olivat laskeneet ja tuotantovalikoima kattoi myös suuremmat mallit, alkoivat ne yleistyö yhdistelmäkoneissa. Litiumioniakku kestää jo puhtaalla teoreettisella vertailulla merkittävästi useampia latauskertoja kuin AGM- ja geeliakku. Käytännössä tämä ero usein vielä kasvaa, sillä litiumioniakkujen varauskyky säilyy korkeana, vaikka niille tehtäisiin välilatauksia tai niitä ei välittömästi käytön jälkeen muisteta laittaa lataukseen.
Yhdistelmäkoneissa litiumioniakuilla varustetut mallit ovat tyypillisesti 20-35% kalliimpia kuin geeli- tai AGM-akuilla varustetut versiot. Hankintahintojen erotus tasoittuu usein jo ensimmäisen akunvaihdon yhteydessä. Yksi merkittävimmistä, elinkaarikustannuksiin vaikuttavista eduista on se, että litiumioniakut eivät ole perinteisten akkujen tapaan niin herkkiä käyttövirheistä johtuville vikaantumisille.
Yhdistelmäkoneen akkutyyppejä verrattaessa täytyy painottaa aina akun tarjoamaa ajoaikaa. Perinteisellä tekniikalla toimivan akun kapasiteetista voidaan hyödyntää tyypillisesti 80 %, kun litiumionitekniikalla päästään hyvin lähelle täyttä sataa. Tämän vuoksi esimerkiksi 105 Ah geeli-/AGM-akku korvataan usein 80 Ah litiumioniakulla.
Akkujen käyttöajan kehitys
Litiumioniakun varauskyky muuttuu tasaisemmin kuin perinteisillä lyijyakuilla. Tämä takaa miellyttävämmän käytön ja vähentää akun vaihdosta aiheutuvia seisonta-aikoja.
Kustannukset
Litiumioniakun pitkä käyttöikä ja tavallisia akkuja pidempi takuu mahdollistavat pienemmät elinkaarikustannukset ja siivoustoimen tarkemman budjetoinnin.
Voiko litiumioniakun vaihtaa vanhaan yhdistelmäkoneeseen?
Litiumionitekniikalla toimivat akut eivät ole keskenään vaihtokelpoisia geeli-/AGM-akkujen kanssa. Perinteisellä akkutekniikalla varustettuun yhdistelmäkoneeseen ei voi asentaa jälkikäteen litiumioniakkua. Laitteiden tekniikka ja tasapainotus on aina suunniteltu sen alkuperäiselle akkutekniikalle, joten ristiin vaihtaminen johtaa moniin ongelmiin. Tulevaisuudessa yhä useampi yhdistelmäkone suunnitellaan toimimaan ainoastaan litiumioniakuilla. Tämä säästää huomattavasti tekniikan vaatimaa tilaa. Näin vapautunut tila voidaan hyöyntää esimerkiksi tankkien koon kasvattamiseen.
Pikalataus mahdollistaa konekapasiteetin tehokkaan hyödyntämisen
Uusien litiumioniakkujen yhtenä ominaisuutena on mahdollisuus pikalataukseen. Mikäli valitset koneen FC (Fast Charger) -mallina, niin normaali 8 tunnin latausaika putoaa kahteen tuntiin. Tämä tuo aivan uudenlaista joustoa kohteisiin, joissa samaa konetta halutaan käyttää useamman kerran päivässä. Latausaikoja vertailtaessa täytyy huomioida litiumioniakkujen joustava käyttö. Toisin kuin perinteisiä akkuja, niitä voidaan ladata huoletta esimerkiksi puolilleen ja ottaa kone sen jälkeen käyttöön. Toinen huomioitava seikka on, että akkujen jäljellä oleva latausaika ei lyhene lineaarisesti. Usein litiumioniakku täyttyy nopeasti 80 prosenttiin, jonka jälkeen latausnopeus hidastuu. Viimeisen 20 prosentin täyttymistä ei siis tarvitse välttämättä odottaa, jos käytössä on litiumionitekniikka.
Kompaktin kokoiset litiumioniakut mahdollistavat entistä tehokkaamman tilankäytön yhdistelmäkoneiden suunnittelussa. Akut voidaan asentaa myös pysty- ja vaaka-asentoon.
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Litiumioniakkujen hyödyt siivouskoneissa
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