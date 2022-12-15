Uusi akkutekniikka tarjoaa huolettoman käytön ja pienemmät elinkaarikustannukset

Huoltovapaat akut ovat yleistyneet

Perinteiset, avoimeen rakenteeseen perustuvat lyijyakut ovat edelleen käytössä isoimmissa yhdistelmäkoneissa ja lakaisukoneissa. Ne ovat yleisiä myös monissa trukeissa. Näiden akkujen käyttöä puoltaa edullinen hankintahinta, mikä on luonnollisesti sitä merkittävämpi kustannuserä mitä suuremmasta laitteesta ja akkupaketista puhutaan. Näiden akkujen ylläpito vaatii säännöllistä täyttöä tislatulla vedellä. Käytännössä tämä vesitys hoidetaan aina latauksen yhteydessä. Mikäli akku pääsee kuivumaan, menettää se nopeasti varauskykynsä niin, että sitä ei pystytä enää korjaamaan.

Suljetuissa akuissa ei ole edellä mainittua haihtumisongelmaa. Rakenne poikkeaa avoimista lyijyakuista siten, että AGM-akuissa elektrolyytin sideaineena toimii lasikuitumatto ja geeliakuissa geelimäinen hyytelö. Huoltovapaan käytön ja pidemmän elinkaaren lisäksi nämä akut tarjoavat paljon muitakin ominaisuuksia. Ne kestävät paremmin tärinää ja mahdollistavat vapaamman asennustavan kuin avoimeen rakenteeseen perustuvat lyijyakut.

Koneen todellinen ajoaika ratkaisee

Seuraava kehitysaskel otettiin uusien litiumioniakkujen myötä. Kun niiden valmistushinnat olivat laskeneet ja tuotantovalikoima kattoi myös suuremmat mallit, alkoivat ne yleistyö yhdistelmäkoneissa. Litiumioniakku kestää jo puhtaalla teoreettisella vertailulla merkittävästi useampia latauskertoja kuin AGM- ja geeliakku. Käytännössä tämä ero usein vielä kasvaa, sillä litiumioniakkujen varauskyky säilyy korkeana, vaikka niille tehtäisiin välilatauksia tai niitä ei välittömästi käytön jälkeen muisteta laittaa lataukseen.



Yhdistelmäkoneissa litiumioniakuilla varustetut mallit ovat tyypillisesti 20-35% kalliimpia kuin geeli- tai AGM-akuilla varustetut versiot. Hankintahintojen erotus tasoittuu usein jo ensimmäisen akunvaihdon yhteydessä. Yksi merkittävimmistä, elinkaarikustannuksiin vaikuttavista eduista on se, että litiumioniakut eivät ole perinteisten akkujen tapaan niin herkkiä käyttövirheistä johtuville vikaantumisille.

Yhdistelmäkoneen akkutyyppejä verrattaessa täytyy painottaa aina akun tarjoamaa ajoaikaa. Perinteisellä tekniikalla toimivan akun kapasiteetista voidaan hyödyntää tyypillisesti 80 %, kun litiumionitekniikalla päästään hyvin lähelle täyttä sataa. Tämän vuoksi esimerkiksi 105 Ah geeli-/AGM-akku korvataan usein 80 Ah litiumioniakulla.