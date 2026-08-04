Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti
IVM 40/12-1 M Z22 on kompaktin kokoinen ja helposti siirrettävä teollisuusimuri, joka täyttää ATEX Zone22-tiloille asetetut vaatimukset. Mukana putkikoon DN40 varustepaketti.
IVM 40/12-1 M Z22 on ATEX-tiloihin suunniteltu teollisuusimuri, joka soveltuu pienten ja keskisuurten pölymäärien ja kerkean lian imurointiin vaativissa teollisuusympäristöissä. Rakenne täyttää ATEX Zone22 -standardin vaatimukset. Luotettava EC-turbiinilla varustettu imumoottori on sijoitettu laitteen päällä olevaan moottoriosaan. Suuret pyörät ja pystymallinen rakenne helpottavat imurin kuljettamista ja säilyttämistä. Helppokäyttöisen ja varmatoimisen Pull and Clean -suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta tähtisuodatin voidaan puhdistaa helposti ja kätevästi käytön aikana. Suodatin ja imurin rakenne täyttävät M-pölyluokan vaatimukset. Keräyssäiliö ja suodatinsäiliö on valmistettu korkealaatuisesta, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Tukeva runko on maalattua terästä. Tässä malliversiossa on kattava, DN40-koon varustepaketti, jossa mukana: Adapteri DN70/DN40 (9.989-713.0), 3 m pituinen PVC-imuletku (9.989-962.0), ruostumatonta terästä oleva imurikahva (9.977-896.0) ja silikonista valmistettu rakosuulake (9.989-838.0).
Ominaisuudet ja edut
Sertifioitu ATEX Zone 22 -tiloihinTurvallista ja luotettavaa pölynpoistoa ATEX Zone 22 -luokitelluissa kohteissa.
Pölyluokka MSertifoitu M-pölyluokkaan standardin DIN EN 60335-2-69 mukaisesti.
Kestävä ja hiljainen EC-turbiiniHiiliharjatonta tekniikkaa, joka takaa huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Pitkä, vähintään 5000 tunnin huoltoväli mahdollistaa käytön kolmivuorotyössä.GG2:G36
Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
- Suodattimen nopea puhdistaminen työskentelyn aikana.
- Erinomaisesti mekaanista kulutusta kestävät komponentit.
Varustettu kookkaalla tähtisuodattimella
- Turvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
- Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Alipaine (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Säiliötilavuus (l)
|40
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|1 x 1,2
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 70
|Varustesarjan halkaisija
|ID 40
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|M
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,6
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|52,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|53,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|645 x 655 x 1140
Videot
Käyttökohteet
- Soveltuu ATEX zone 22 -kohteisiin
- Pienille ja keskisuurille pölymäärille, täyttää plyluokan M vaatimukset
- Vaativiin työkohteisiin, soveltuu myös herkästi pintoihin tarttuvien materiaalien imurointiin