IVM 40/12-1 M Z22 on ATEX-tiloihin suunniteltu teollisuusimuri, joka soveltuu pienten ja keskisuurten pölymäärien ja kerkean lian imurointiin vaativissa teollisuusympäristöissä. Rakenne täyttää ATEX Zone22 -standardin vaatimukset. Luotettava EC-turbiinilla varustettu imumoottori on sijoitettu laitteen päällä olevaan moottoriosaan. Suuret pyörät ja pystymallinen rakenne helpottavat imurin kuljettamista ja säilyttämistä. Helppokäyttöisen ja varmatoimisen Pull and Clean -suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta tähtisuodatin voidaan puhdistaa helposti ja kätevästi käytön aikana. Suodatin ja imurin rakenne täyttävät M-pölyluokan vaatimukset. Keräyssäiliö ja suodatinsäiliö on valmistettu korkealaatuisesta, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Tukeva runko on maalattua terästä. Tässä malliversiossa on kattava, DN40-koon varustepaketti, jossa mukana: Adapteri DN70/DN40 (9.989-713.0), 3 m pituinen PVC-imuletku (9.989-962.0), ruostumatonta terästä oleva imurikahva (9.977-896.0) ja silikonista valmistettu rakosuulake (9.989-838.0).