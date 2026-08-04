Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti

IVM 40/12-1 M Z22 on kompaktin kokoinen ja helposti siirrettävä teollisuusimuri, joka täyttää ATEX Zone22-tiloille asetetut vaatimukset. Mukana putkikoon DN40 varustepaketti.

IVM 40/12-1 M Z22 on ATEX-tiloihin suunniteltu teollisuusimuri, joka soveltuu pienten ja keskisuurten pölymäärien ja kerkean lian imurointiin vaativissa teollisuusympäristöissä. Rakenne täyttää ATEX Zone22 -standardin vaatimukset. Luotettava EC-turbiinilla varustettu imumoottori on sijoitettu laitteen päällä olevaan moottoriosaan. Suuret pyörät ja pystymallinen rakenne helpottavat imurin kuljettamista ja säilyttämistä. Helppokäyttöisen ja varmatoimisen Pull and Clean -suodattimen puhdistusjärjestelmän ansiosta tähtisuodatin voidaan puhdistaa helposti ja kätevästi käytön aikana. Suodatin ja imurin rakenne täyttävät M-pölyluokan vaatimukset. Keräyssäiliö ja suodatinsäiliö on valmistettu korkealaatuisesta, haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä. Tukeva runko on maalattua terästä. Tässä malliversiossa on kattava, DN40-koon varustepaketti, jossa mukana: Adapteri DN70/DN40 (9.989-713.0), 3 m pituinen PVC-imuletku (9.989-962.0), ruostumatonta terästä oleva imurikahva (9.977-896.0) ja silikonista valmistettu rakosuulake (9.989-838.0).

Ominaisuudet ja edut
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti: Sertifioitu ATEX Zone 22 -tiloihin
Sertifioitu ATEX Zone 22 -tiloihin
Turvallista ja luotettavaa pölynpoistoa ATEX Zone 22 -luokitelluissa kohteissa.
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti: Pölyluokka M
Pölyluokka M
Sertifoitu M-pölyluokkaan standardin DIN EN 60335-2-69 mukaisesti.
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti: Kestävä ja hiljainen EC-turbiini
Kestävä ja hiljainen EC-turbiini
Hiiliharjatonta tekniikkaa, joka takaa huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Pitkä, vähintään 5000 tunnin huoltoväli mahdollistaa käytön kolmivuorotyössä.GG2:G36
Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
  • Suodattimen nopea puhdistaminen työskentelyn aikana.
  • Erinomaisesti mekaanista kulutusta kestävät komponentit.
Varustettu kookkaalla tähtisuodattimella
  • Turvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
  • Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Alipaine (mbar/kPa) 239 / 23,9
Säiliötilavuus (l) 40
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Nimellisottoteho (kW) 1 x 1,2
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 70
Varustesarjan halkaisija ID 40
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 73
Virtajohdon pituus (m) 10
Pääsuodattimen suodatusluokka M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,6
Paino (ilman varusteita) (kg) 52,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 53,4
Mitat (p x l x k) (mm) 645 x 655 x 1140
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 M Z22 + varustepaketti
Videot
Käyttökohteet
  • Soveltuu ATEX zone 22 -kohteisiin
  • Pienille ja keskisuurille pölymäärille, täyttää plyluokan M vaatimukset
  • Vaativiin työkohteisiin, soveltuu myös herkästi pintoihin tarttuvien materiaalien imurointiin
Varusteet