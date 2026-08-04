Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti
IVR 40/24-2 M ACD Lp on hienolle pölylle ja karkealle lialle sopiva teollisuusimuri, jonka Longopac®-järjestelmä minimoi käyttäjän altistumisen pölylle. Mukana valmis varustepaketti.
Longopac®-järjestelmällä varustettu, IVM 40/24-2 M ACD Lp on kaksimoottorinen teollisuusimuri, joka liikkuu ketterästi työkohteesta toisen ja vie vain vähän säilytystilaa. Imuri täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja on myös luokiteltu räjähdysherkille pölyille standardin ACD mukaisesti. Kahden tehokkaan ohivirtausmoottorin ja kookkaan tähtisuodattimen ansiosta kone sopii pölynpoistoon erilaisissa tuotantoympäristöissä. Longopac®-järjestelmässä jätteet kerätään suoraan pusseihin, joka nopeuttaa työskentelyä minimoi käyttäjän altistumisen hienolle pölylle. Manuaalinen Pull & Clean -suodattimen puhdistustoiminto on helppo käyttää ja toimii luotettavasti vaativissakin käyttöympäristöissä. Tässä versiossa on mukana halkaisijaltaan DN50 oleva varustepaketti, joka käsittää supistimen DN70>>DN50 (9.989-712.0), 3 metriä pitkän PVC-imuletkun (9.989-964.0), rst-imurikahvan (9.989-897.0) sekä rakosuulakkeen (9.989-844.0).
Ominaisuudet ja edut
ACD-hyväksyntä: laite soveltuu syttymisherkän pölyn imurointiinSyttymisherkän pölyn turvallinen ja kustannustehokas poisto työkohteista. Täyttää standardin IEC 60335-2-69 vaatimukset.
Pölyluokka MSertifoitu M-pölyluokkaan standardin DIN EN 60335-2-69 mukaisesti.
Turvallinen Longopac® -järjestelmä imurointijätteen keräämiseenVähemmän altistumista pölylle, turvallinen ja miellyttävä työympäristö
Kaksi imuturbiinia
- Korkea imuteho ja rakenteiden erinomainen kestävyys.
Varustettu kookkaalla tähtisuodattimella
- Turvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
- Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Alipaine (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Säiliötilavuus (l)
|40
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|2,3
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 70
|Varustesarjan halkaisija
|ID 50
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|77
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|M
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,5
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|47
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|49,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|680 x 655 x 1435
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Tähtisuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: kyllä
Videot
Käyttökohteet
- Pienille määrille pölyä ja karkeaa jätettä
- Sopii herkästi palavan pölyn poistoon