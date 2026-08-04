Longopac®-järjestelmällä varustettu, IVM 40/24-2 M ACD Lp on kaksimoottorinen teollisuusimuri, joka liikkuu ketterästi työkohteesta toisen ja vie vain vähän säilytystilaa. Imuri täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja on myös luokiteltu räjähdysherkille pölyille standardin ACD mukaisesti. Kahden tehokkaan ohivirtausmoottorin ja kookkaan tähtisuodattimen ansiosta kone sopii pölynpoistoon erilaisissa tuotantoympäristöissä. Longopac®-järjestelmässä jätteet kerätään suoraan pusseihin, joka nopeuttaa työskentelyä minimoi käyttäjän altistumisen hienolle pölylle. Manuaalinen Pull & Clean -suodattimen puhdistustoiminto on helppo käyttää ja toimii luotettavasti vaativissakin käyttöympäristöissä. Tässä versiossa on mukana halkaisijaltaan DN50 oleva varustepaketti, joka käsittää supistimen DN70>>DN50 (9.989-712.0), 3 metriä pitkän PVC-imuletkun (9.989-964.0), rst-imurikahvan (9.989-897.0) sekä rakosuulakkeen (9.989-844.0).