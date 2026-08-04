Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti

IVR 40/24-2 M ACD Lp on hienolle pölylle ja karkealle lialle sopiva teollisuusimuri, jonka Longopac®-järjestelmä minimoi käyttäjän altistumisen pölylle. Mukana valmis varustepaketti.

Longopac®-järjestelmällä varustettu, IVM 40/24-2 M ACD Lp on kaksimoottorinen teollisuusimuri, joka liikkuu ketterästi työkohteesta toisen ja vie vain vähän säilytystilaa. Imuri täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja on myös luokiteltu räjähdysherkille pölyille standardin ACD mukaisesti. Kahden tehokkaan ohivirtausmoottorin ja kookkaan tähtisuodattimen ansiosta kone sopii pölynpoistoon erilaisissa tuotantoympäristöissä. Longopac®-järjestelmässä jätteet kerätään suoraan pusseihin, joka nopeuttaa työskentelyä minimoi käyttäjän altistumisen hienolle pölylle. Manuaalinen Pull & Clean -suodattimen puhdistustoiminto on helppo käyttää ja toimii luotettavasti vaativissakin käyttöympäristöissä. Tässä versiossa on mukana halkaisijaltaan DN50 oleva varustepaketti, joka käsittää supistimen DN70>>DN50 (9.989-712.0), 3 metriä pitkän PVC-imuletkun (9.989-964.0), rst-imurikahvan (9.989-897.0) sekä rakosuulakkeen (9.989-844.0).

Ominaisuudet ja edut
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti: ACD-hyväksyntä: laite soveltuu syttymisherkän pölyn imurointiin
ACD-hyväksyntä: laite soveltuu syttymisherkän pölyn imurointiin
Syttymisherkän pölyn turvallinen ja kustannustehokas poisto työkohteista. Täyttää standardin IEC 60335-2-69 vaatimukset.
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti: Pölyluokka M
Pölyluokka M
Sertifoitu M-pölyluokkaan standardin DIN EN 60335-2-69 mukaisesti.
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti: Turvallinen Longopac® -järjestelmä imurointijätteen keräämiseen
Turvallinen Longopac® -järjestelmä imurointijätteen keräämiseen
Vähemmän altistumista pölylle, turvallinen ja miellyttävä työympäristö
Kaksi imuturbiinia
  • Korkea imuteho ja rakenteiden erinomainen kestävyys.
Varustettu kookkaalla tähtisuodattimella
  • Turvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
  • Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 100 / 360
Alipaine (mbar/kPa) 225 / 22,5
Säiliötilavuus (l) 40
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Nimellisottoteho (kW) 2,3
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 70
Varustesarjan halkaisija ID 50
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 77
Virtajohdon pituus (m) 10
Pääsuodattimen suodatusluokka M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,5
Paino (ilman varusteita) (kg) 47
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 49,5
Mitat (p x l x k) (mm) 680 x 655 x 1435

Ominaisuuksia

  • Pääsuodatin: Tähtisuodatin
  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: kyllä
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD Lp + varustepaketti
Videot
Käyttökohteet
  • Pienille määrille pölyä ja karkeaa jätettä
  • Sopii herkästi palavan pölyn poistoon
Varusteet