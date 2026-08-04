Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD + varustepaketti

IVM 40/24-2 M ACD on hienolle pölylle ja karkealle lialle sopiva teollisuusimuri, joka mukana tulevan varustepaketin kanssa tarjoaa todella kustannustehokkaan vaihtoehdon 40 l kokoluokkaan.

Kompaktin kokoinen tehopakkaus, IVM 40/24-2 M ACD on kaksimoottorinen teollisuusimuri, joka liikkuu ketterästi työkohteesta toisen ja vie vain vähän säilytystilaa. Imuri täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja on myös luokiteltu räjähdysherkille pölyille standardin ACD mukaisesti. Kahden tehokkaan ohivirtausmoottorin ja kookkaan tähtisuodattimen ansiosta kone sopii pölynpoistoon erilaisissa tuotantoympäristöissä. 40 litran vetoinen säiliö on valmistettu haponkestävää laatua olevasta ruostumattomasta teräksestä. Manuaalinen Pull & Clean -suodattimen puhdistustoiminto on helppo käyttää ja toimii luotettavasti vaativissakin käyttöympäristöissä. Tässä versiossa on mukana halkaisijaltaan DN50 oleva varustepaketti, joka käsittää supistimen DN70>>DN50 (9.989-712.0), 3 metriä pitkän PVC-imuletkun (9.989-964.0), rst-imurikahvan (9.989-897.0) sekä rakosuulakkeen (9.989-844.0).

Ominaisuudet ja edut
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD + varustepaketti: ACD-hyväksyntä: laite soveltuu syttymisherkän pölyn imurointiin
ACD-hyväksyntä: laite soveltuu syttymisherkän pölyn imurointiin
Syttymisherkän pölyn turvallinen ja kustannustehokas poisto työkohteista. Täyttää standardin IEC 60335-2-69 vaatimukset.
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD + varustepaketti: Pölyluokka M
Pölyluokka M
Sertifoitu M-pölyluokkaan standardin DIN EN 60335-2-69 mukaisesti.
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD + varustepaketti: Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
Suodattimen nopea puhdistaminen työskentelyn aikana. Erinomaisesti mekaanista kulutusta kestävät komponentit.
Varustettu kahdella puhallinmoottorilla
  • Korkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen.
  • Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.
Varustettu kookkaalla tähtisuodattimella
  • Turvallinen työskentely pölyä ja partikkeleita imuroitaessa M-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
  • Korkea imutehoa myös suuria pölymääriä imuroitaessa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 100 / 360
Alipaine (mbar/kPa) 225 / 22,5
Säiliötilavuus (l) 40
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Nimellisottoteho (kW) 2,3
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 70
Varustesarjan halkaisija ID 50
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 77
Virtajohdon pituus (m) 10
Pääsuodattimen suodatusluokka M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,5
Väri Hopea
Paino (ilman varusteita) (kg) 34,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 35,6
Mitat (p x l x k) (mm) 645 x 655 x 1157

Ominaisuuksia

  • Pääsuodatin: Tähtisuodatin
  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: kyllä
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD + varustepaketti
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 M ACD + varustepaketti
Videot
Käyttökohteet
  • Sopii herkästi palavan pölyn poistoon
Varusteet