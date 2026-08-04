Kompaktin kokoinen tehopakkaus, IVM 40/24-2 M ACD on kaksimoottorinen teollisuusimuri, joka liikkuu ketterästi työkohteesta toisen ja vie vain vähän säilytystilaa. Imuri täyttää M-pölyluokan vaatimukset ja on myös luokiteltu räjähdysherkille pölyille standardin ACD mukaisesti. Kahden tehokkaan ohivirtausmoottorin ja kookkaan tähtisuodattimen ansiosta kone sopii pölynpoistoon erilaisissa tuotantoympäristöissä. 40 litran vetoinen säiliö on valmistettu haponkestävää laatua olevasta ruostumattomasta teräksestä. Manuaalinen Pull & Clean -suodattimen puhdistustoiminto on helppo käyttää ja toimii luotettavasti vaativissakin käyttöympäristöissä. Tässä versiossa on mukana halkaisijaltaan DN50 oleva varustepaketti, joka käsittää supistimen DN70>>DN50 (9.989-712.0), 3 metriä pitkän PVC-imuletkun (9.989-964.0), rst-imurikahvan (9.989-897.0) sekä rakosuulakkeen (9.989-844.0).