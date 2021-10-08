Thank Your Cleaner Day - Kiitä siivoojaa päivä

Mikä on Thank Your Cleaner Day -päivä?

Thank Your Cleaner Day on omistettu kaikille siivoojille. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa Kärcher haluaa käyttää tämän mahdollisuuden kiittää niitä ihmisiä, jotka pitävät työpaikat ja julkiset tilat puhtaina, turvallisina ja hygieenisinä.

"Kiitä siivoojaa -päivä" on siis mahdollisuus kaikille, jotka työskentelevät siivoojien siivoamissa tiloissa, kiittää siivoushenkilöstöä. Tämä voi tarkoittaa toimistorakennuksia, tehtaita tai julkisia rakennuksia, kuten kouluja tai päiväkoteja. Kiittäminen onnistuu viestin jättämällä, antamalla pienen lahjan tai yksinkertaisesti sanomalla kiitos.

Mistä Thank Your Cleaner Day on kotoisin?

Ensimmäistä Kiitä siivojaa -päivää toteuttivat paikallinen rakennuspalvelu-urakoitsijoiden kauppajärjestö (BSCNZ) yhteistyössä Kärcherin kanssa Uudessa-Seelannissa vuonna 2015. Heidän sitoutumisensa ansiosta Thank Your Cleaner Day levisi laajalti ja oli suuri menestys.

Osallistuvien maiden Kärcher-yritykset yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa järjestävät nyt Thank Your Cleaner Day -päivää maailmanlaajuisella tasolla.

Miten Kärcher liittyy siivoojien arvostamiseen?

Kärcher on maailman johtava puhdistusteknologian toimittaja laitteissa kuten lattian puhdistukseen olevat yhdistelmäkoneet, imurit ja lakaisukoneet. Lisäksi olemme kumppani monille siivousyrityksille ympäri maailmaa. Yhtiö on aina nähnyt taloudellisen menestyksen ja kestävän kehityksen kulkevan käsi kädessä. Kärcher panostaa keskimääräistä enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, nykyaikaisiin tuotantomenetelmiin ja korkealaatuiseen oppisopimuskoulutukseen sekä työntekijöiden täydennyskoulutukseen.

Osallistuminen Thank Your Cleaner Day -päivään on osa Kärcherin sitoutumista sosiaaliseen vastuuseen ja kestävään kehitykseen.