Thank Your Cleaner Day - Kiitä siivoojaa päivä
Olemalla mukana "Thank Your Cleaner Day" -päivää kiität siivoojia, jotka omalla työpanoksellaan mahdollistavat esimerkiksi turvallisen ja terveellisen työ- ja opiskeluympäristön.
Me kaikki haluamme tuntea arvostusta
Siivous on yksi maailman tärkeimmistä työllisyyden aloista, vaikka suurin osa näistä merkityksellistä työtä tekevistä ihmisistä saattaa olla sinulle näkymättömiä. Ammattitaitoinen, ahkera siivoushenkilöstö on paikalla varmistaakseen, että tilat ovat aina valmiina seuraavaan käyttökertaan.
Thank Your Cleaner Day eli Kiitä siivoojaa -päivä on omistettu kaikille siivoojille. Se järjestettiin Kärcherin toimesta ensimmäisen kerran vuonna 2015 Uudessa-Seelannissa. Tällöin kiitetään siivoojia, jotka mahdollistavat omalla työllään esimerkiksi turvallisen ja terveellisen työ- ja opiskeluympäristön.
Yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa Kärcher haluaa vakiinnuttaa Thank Your Cleaner Day -päivän maailmaanlaajuisella tasolla antamaan tunnustusta siivoojille ympäri maailmaa, jotka työskentelevät usein virka-ajan ulkopuolella ja siksi poissa näkyvistä.
Monet ihmisistä, jotka pitävät työpaikkamme puhtaina ja turvallisina, tekevät työnsä iltaisin ja viikonloppuisin. Tämän takia he eivät kohtaa niiden kanssa, jotka hyötyvät siivouksen lopputuloksesta. Thank Your Cleaner Day perustettiin juuri tämän takia - tunnustamaan ja tunnistamaan ne omistautuneet ammattilaiset, joiden työstä olemme riippuvaisia ja joiden tekemää työtä arvostamme.
Kannustamme toimistopäälliköitä ja toimistossa työskenteleviä jakamaan materiaaleja osoitteesta www.thankyourcleanerday.com työpaikallaan ja sosiaalisessa mediassa tägillä #thankyourcleanerday, jotta voimme kasvattaa tietoisuuttaa siitä arvosta, jota työpaikkojen siivoojat tarjoavat sekä kannustamaan myös muita ilmaisemaan kiitoksensa.
Mikä on Thank Your Cleaner Day -päivä?
Thank Your Cleaner Day on omistettu kaikille siivoojille. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa Kärcher haluaa käyttää tämän mahdollisuuden kiittää niitä ihmisiä, jotka pitävät työpaikat ja julkiset tilat puhtaina, turvallisina ja hygieenisinä.
"Kiitä siivoojaa -päivä" on siis mahdollisuus kaikille, jotka työskentelevät siivoojien siivoamissa tiloissa, kiittää siivoushenkilöstöä. Tämä voi tarkoittaa toimistorakennuksia, tehtaita tai julkisia rakennuksia, kuten kouluja tai päiväkoteja. Kiittäminen onnistuu viestin jättämällä, antamalla pienen lahjan tai yksinkertaisesti sanomalla kiitos.
Mistä Thank Your Cleaner Day on kotoisin?
Ensimmäistä Kiitä siivojaa -päivää toteuttivat paikallinen rakennuspalvelu-urakoitsijoiden kauppajärjestö (BSCNZ) yhteistyössä Kärcherin kanssa Uudessa-Seelannissa vuonna 2015. Heidän sitoutumisensa ansiosta Thank Your Cleaner Day levisi laajalti ja oli suuri menestys.
Osallistuvien maiden Kärcher-yritykset yhdessä paikallisten kumppaneiden kanssa järjestävät nyt Thank Your Cleaner Day -päivää maailmanlaajuisella tasolla.
Miten Kärcher liittyy siivoojien arvostamiseen?
Kärcher on maailman johtava puhdistusteknologian toimittaja laitteissa kuten lattian puhdistukseen olevat yhdistelmäkoneet, imurit ja lakaisukoneet. Lisäksi olemme kumppani monille siivousyrityksille ympäri maailmaa. Yhtiö on aina nähnyt taloudellisen menestyksen ja kestävän kehityksen kulkevan käsi kädessä. Kärcher panostaa keskimääräistä enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, nykyaikaisiin tuotantomenetelmiin ja korkealaatuiseen oppisopimuskoulutukseen sekä työntekijöiden täydennyskoulutukseen.
Osallistuminen Thank Your Cleaner Day -päivään on osa Kärcherin sitoutumista sosiaaliseen vastuuseen ja kestävään kehitykseen.