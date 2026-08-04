Adapteri pesukahvaan

Painepesurin adapteri / liitin, jonka avulla suutin (kiinnikkeineen) ja lisävarusteet voidaan kiinnittää pesukahvaan. 1 x EASY!Lock 22 / 1 x EASY!Lock 20

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
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