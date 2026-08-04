Alustanpesusuihkuputki

Soveltuu auton alustan pesuun, ruostumatonta terästä.

Auton alustojen ja muiden vastaavien kohteiden puhdistamiseen suunniteltu painepesurin suihkuputki. Kestävää ruostumatonta terästä. Sisältää suutinhatun. Painepesurikohtainen, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (mm) 700
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.