Autosuulake, DN 35, 90 mm
Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka kärkiosan leveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Putkikoko 35 mm.
Ergonomisesti muotoiltu imurisuulake, joka on suunniteltu erityisesti auton sisätilojen imurointiin. Tämän mallin työleveys on noin 90 mm ja kiinnitys tapahtuu imurikahvaan, jonka putkikoko on DN35. Suulake mukautuu helposti auton jalkatilojen imurointiin ja tarjoaa ulottuvuutta myös istuinten alle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Määrä (kpl)
|1
|Leveys (mm)
|90
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|240 x 130 x 100
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Käyttökohteet
- Sopii erityisesti ajoneuvojen vaativaan sisäpuhdistukseen