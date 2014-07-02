Boorikarbidisuutin, alle 1000 l/h
Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentuotto on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
- Vesi-hiekkapuhalluslaite (ilman suutinta)
- Vesi-hiekkapuhalluslaite, ilman säädintä
- Vesi-hiekkapuhalluslaite, säädettävä