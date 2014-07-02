Boorikarbidisuutin, alle 1000 l/h

Boorikarbidisuutin, painepesureihin, joiden vedentuotto on max. 1000 l/h. Erinomaisesti lämpöä ja suurta virtausnopeutta kestävä rakenne. Soveltuu vaativiin kohteisiin ja jatkuvaan käyttöön.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2