Brush Spot SE 2, SE 3-18
Ominaisuudet ja edut
Innovatiivinen Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiinVähäinen jäännöskosteus Roiskeeton puhdistus laitteen imutoiminnon ansiosta.
Vaivaton käsitelläItsepuhdistustoiminto pitää lisätarvikkeet puhtaana koko käytön ajan eikä niitä tarvitse erikseen pestä jälkikäteen. Intuitiivinen käyttö.
Pehmeät harjakset
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
Käyttökohteet
- Matot
- Verhoilut
- Verhoillut huonekalut
- Auton penkit