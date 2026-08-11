Brush Spot SE 2, SE 3-18

Ominaisuudet ja edut
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Innovatiivinen Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiin
Innovatiivinen Kärcher-teknologia optimaalisiin siivoustuloksiin
Vähäinen jäännöskosteus Roiskeeton puhdistus laitteen imutoiminnon ansiosta.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Vaivaton käsitellä
Vaivaton käsitellä
Itsepuhdistustoiminto pitää lisätarvikkeet puhtaana koko käytön ajan eikä niitä tarvitse erikseen pestä jälkikäteen. Intuitiivinen käyttö.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Pehmeät harjakset
Pehmeät harjakset
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
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Käyttökohteet
  • Matot
  • Verhoilut
  • Verhoillut huonekalut
  • Auton penkit