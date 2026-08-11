Comfort lattianhoitosetti SC 1
Lattianhoitosetti SC 1 höyrypesurille.
Kädessä kannettava höyrypesuri muuntuu sekunneissa höyrymopiksi tämän lattianhoitosetin avulla. Kovin lattiapintojen puhdistusta varten voit helposti yhdistää lattiasuulakkeen, varret ja liinat SC 1 höyrypesuriisi.
Ominaisuudet ja edut
Varma mekanismi puhdistusliinan kiinnitykseen
- Puhdistusliina on helppo kiinnitää lattiasuulakkeeseen.
Innovatiivinen säleikkö lattiasuulakkeessa
- Tehokas höyry ja koko suulakkeen mittainen lattialiina antavat optimaalisen lopputuloksen.
Lattiasuulake on helppo kiinnittää
- Lattiasuulake ja putket saadaan helposti yhdistettyä toisiinsa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|247 x 50 x 568
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Laatat ja saumat