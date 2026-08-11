Comfort lattianhoitosetti SC 1

Lattianhoitosetti SC 1 höyrypesurille.

Kädessä kannettava höyrypesuri muuntuu sekunneissa höyrymopiksi tämän lattianhoitosetin avulla. Kovin lattiapintojen puhdistusta varten voit helposti yhdistää lattiasuulakkeen, varret ja liinat SC 1 höyrypesuriisi.

Ominaisuudet ja edut
Varma mekanismi puhdistusliinan kiinnitykseen
  • Puhdistusliina on helppo kiinnitää lattiasuulakkeeseen.
Innovatiivinen säleikkö lattiasuulakkeessa
  • Tehokas höyry ja koko suulakkeen mittainen lattialiina antavat optimaalisen lopputuloksen.
Lattiasuulake on helppo kiinnittää
  • Lattiasuulake ja putket saadaan helposti yhdistettyä toisiinsa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
Mitat (p x l x k) (mm) 247 x 50 x 568
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Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Laatat ja saumat