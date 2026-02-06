HEPA-suodatin (EN 1822:1998) poistaa turvallisesti ja luotettavasti jopa 99,5 prosenttia pienimmistäkin, vain 0,3 µm:n kokoisista hiukkasista, kuten homesienistä ja bakteereista tai allergeeneista, kuten punkkien ulosteista ja siitepölystä, imetystä huoneilmasta. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista suodatin 2 viikon välein tai vaihda se 6 kuukauden välein.