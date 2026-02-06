CVH 2 -suodatinsetti

HEPA-suodatin (EN 1822:1998) poistaa turvallisesti ja luotettavasti jopa 99,5 prosenttia pienimmistäkin, vain 0,3 µm:n kokoisista hiukkasista, kuten homesienistä ja bakteereista tai allergeeneista, kuten punkkien ulosteista ja siitepölystä, imetystä huoneilmasta. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista suodatin 2 viikon välein tai vaihda se 6 kuukauden välein.

Ominaisuudet ja edut
Poistaa hiukkaset, homesienet, bakteerit ja allergeenit, kuten pölypunkkien ulosteet ja siitepölyn.
Nopea ja helppo vaihtaa.
Pitkä käyttöikä säännöllisen harjauksen ansiosta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 2
Väri valkoinen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 104 x 52 x 45
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Suodatinsarja AF 20 -ilmanpuhdistimelle - sisäilman suodattamiseen