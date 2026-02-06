CVH 2 -suodatinsetti
HEPA-suodattimemme poistaa poistoilmasta luotettavasti jopa 99,5 % pienimmistäkin hiukkasista, homesienistä, bakteereista ja allergeeneista, kuten punkkien ulosteista tai siitepölystä (EN 1822:1998).
HEPA-suodatin (EN 1822:1998) poistaa turvallisesti ja luotettavasti jopa 99,5 prosenttia pienimmistäkin, vain 0,3 µm:n kokoisista hiukkasista, kuten homesienistä ja bakteereista tai allergeeneista, kuten punkkien ulosteista ja siitepölystä, imetystä huoneilmasta. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi puhdista suodatin 2 viikon välein tai vaihda se 6 kuukauden välein.
Ominaisuudet ja edut
Poistaa hiukkaset, homesienet, bakteerit ja allergeenit, kuten pölypunkkien ulosteet ja siitepölyn.
Nopea ja helppo vaihtaa.
Pitkä käyttöikä säännöllisen harjauksen ansiosta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Väri
|valkoinen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|104 x 52 x 45
Käyttökohteet
- Suodatinsarja AF 20 -ilmanpuhdistimelle - sisäilman suodattamiseen