Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla

HP foam system for use with. HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,5
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