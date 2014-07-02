Easy Foam vaahdotuslaite pesuaineinjektorilla
HP foam system for use with. HD/HDS units for cleaning and disinfecting. Foam nozzle for connection to lance and HP chemical injector with precision 0-5% metering valve. The machine specific nozzle kit has to be ordered separately.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,5
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