EASY!Force -pesupistooli helpottaa työskentelyä tarjoamalla entistä tarkemman ja ergonomisemman tavan pesupistoolin käyttöön. Liipaisin hyödyntää veden omaa painetta ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman lihasten rasittumista. Paketissa on mukana pesupistoolin lisäksi 1050 mm pitkä suihkuputki (4.112.000.0) tarvittavilla liittimillä, 10 m pituinen korkeapaineletku, adapteri malli 2 (4.111-030.0) ja korkeapainesuuttimen adapteri (M 18 x 1,5) malli 8 (4.111-036.0). Ei sisällä suutinhatun sisään asennettavaa, pesurin tehon mukaan valittavaa suutinta. Varmista varusteiden sopivuus omaan pesuriisi ennen tilaamista.