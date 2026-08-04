EASY!Force -päivityspaketti 3, pesupistooli

Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.

EASY!Force -pesupistooli helpottaa työskentelyä tarjoamalla entistä tarkemman ja ergonomisemman tavan pesupistoolin käyttöön. Liipaisin hyödyntää veden omaa painetta ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman lihasten rasittumista. Paketissa on mukana pesupistoolin lisäksi korkeapaineletkun adapteri, malli 12 (4.111.046) sekä adapteri malli 5 (4.111.033.0) suihkuputkille, joissa on M 22 x 1,5 liitäntä. Varmista yhteensopivuus omaan painepesuriin / kuumavesipesuriin ennen tilaamista.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,2
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.