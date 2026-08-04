EASY!Force -pesupistooli helpottaa työskentelyä tarjoamalla entistä tarkemman ja ergonomisemman tavan pesupistoolin käyttöön. Liipaisin hyödyntää veden omaa painetta ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman lihasten rasittumista. Paketissa on mukana pesupistoolin lisäksi korkeapaineletkun adapteri, malli 12 (4.111.046) sekä adapteri malli 5 (4.111.033.0) suihkuputkille, joissa on M 22 x 1,5 liitäntä. Varmista yhteensopivuus omaan painepesuriin / kuumavesipesuriin ennen tilaamista.