EASY!Force -päivityspaketti 3, pesupistooli
Varustepaketti, jonka avulla vanhempi Kärcher HD ja HDS -pesuri voidaan päivittää EASY!Force -malliseksi. Sisältää pesupistoolin ja adapterit korkeapaineletkulle ja suihkuputkelle.
EASY!Force -pesupistooli helpottaa työskentelyä tarjoamalla entistä tarkemman ja ergonomisemman tavan pesupistoolin käyttöön. Liipaisin hyödyntää veden omaa painetta ja mahdollistaa pitkät työskentelyjaksot ilman lihasten rasittumista. Paketissa on mukana pesupistoolin lisäksi korkeapaineletkun adapteri, malli 12 (4.111.046) sekä adapteri malli 5 (4.111.033.0) suihkuputkille, joissa on M 22 x 1,5 liitäntä. Varmista yhteensopivuus omaan painepesuriin / kuumavesipesuriin ennen tilaamista.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,2
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
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