EasyFix-lattialiinasetti karkea
Kaksi karkeaa EasyFix-lattiapuhdistusliinaa perusteelliseen ja hygieeniseen puhdistukseen kovilla lattioilla, joissa on tiukassa olevaa likaa.
EasyFix-lattialiinasetti sisältää kaksi korkealaatuista, karkeaa liinaa perusteelliseen ja hygieeniseen puhdistukseen höyrypesurilla. Ultra Abrasive -liinassa on suurempi osuus hankaavia kuituja erityisen sitkeän lian irrottamiseksi. Tarrakiinnityksen ansiosta liinat voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti höyrypesurin lattiasuuttimeen: paina yksinkertaisesti lattianpuhdistusliina EasyFix lattiasuuttimeen ja olet valmis aloittamaan. Työskentelyn aikana liina pysyy tiukasti paikallaan. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan irrottaa EasyFix lattiasuutimesta ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinassa olevan lenkin päälle ja vedä lattiasuutin irti liinasta.
Ominaisuudet ja edut
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
- Lattialiina kiinnittyy helposti painamalla.
- Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
Tarrakiinnitys
- Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
- Kulmien ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|345 x 115 x 10
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Kivilattiat
- Kovat lattiapinnat
- Laatat ja saumat