EasyFix-lattialiinasetti karkea

Kaksi karkeaa EasyFix-lattiapuhdistusliinaa perusteelliseen ja hygieeniseen puhdistukseen kovilla lattioilla, joissa on tiukassa olevaa likaa.

EasyFix-lattialiinasetti sisältää kaksi korkealaatuista, karkeaa liinaa perusteelliseen ja hygieeniseen puhdistukseen höyrypesurilla. Ultra Abrasive -liinassa on suurempi osuus hankaavia kuituja erityisen sitkeän lian irrottamiseksi. Tarrakiinnityksen ansiosta liinat voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti höyrypesurin lattiasuuttimeen: paina yksinkertaisesti lattianpuhdistusliina EasyFix lattiasuuttimeen ja olet valmis aloittamaan. Työskentelyn aikana liina pysyy tiukasti paikallaan. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan irrottaa EasyFix lattiasuutimesta ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinassa olevan lenkin päälle ja vedä lattiasuutin irti liinasta.

Ominaisuudet ja edut
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
  • Lattialiina kiinnittyy helposti painamalla.
  • Liina pysyy kiinni eikä irtoa kesken höyrytyksen.
Tarrakiinnitys
  • Ei kosketusta likaan irroitettaessa liinan päälle astuttavan läpän ansiosta.
Liina kiinnittyy koko lattiasuulakkeen alalle
  • Kulmien ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistukseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri valkoinen
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 345 x 115 x 10
Käyttökohteet
  • Kivilattiat
  • Kovat lattiapinnat
  • Laatat ja saumat