EasyFix-lattialiinasetti sisältää kaksi korkealaatuista, karkeaa liinaa perusteelliseen ja hygieeniseen puhdistukseen höyrypesurilla. Ultra Abrasive -liinassa on suurempi osuus hankaavia kuituja erityisen sitkeän lian irrottamiseksi. Tarrakiinnityksen ansiosta liinat voidaan kiinnittää helposti ja nopeasti höyrypesurin lattiasuuttimeen: paina yksinkertaisesti lattianpuhdistusliina EasyFix lattiasuuttimeen ja olet valmis aloittamaan. Työskentelyn aikana liina pysyy tiukasti paikallaan. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan irrottaa EasyFix lattiasuutimesta ilman kosketusta likaan: astu yksinkertaisesti liinassa olevan lenkin päälle ja vedä lattiasuutin irti liinasta.