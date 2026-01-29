eco!Booster 120

Ominaisuudet ja edut
50% tehokkaampi vedenkäyttö*
  • Auttaa säästämään vettä.
50% tehokkaampi energiankulutus*
  • Säästää energiaa.
Erittäin monikäyttöinen
  • Sopii erityisesti herkille pinnoille, kuten esimerkiksi puulle.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 452 x 104 x 42

Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin. /
* Voit puhdistaa 50% suuremman pinta-alan samalla vesimäärällä ja energiankulutuksella verrattuna tavalliseen viuhkasuuttimeen.

Yhteensopivat laitteet
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Pienet julkisivut
  • Aidat
  • Alueet kodissa ja pihapiirissä
Varaosat
