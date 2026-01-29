eco!Booster 120
Ominaisuudet ja edut
50% tehokkaampi vedenkäyttö*
- Auttaa säästämään vettä.
50% tehokkaampi energiankulutus*
- Säästää energiaa.
Erittäin monikäyttöinen
- Sopii erityisesti herkille pinnoille, kuten esimerkiksi puulle.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|452 x 104 x 42
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin. /
* Voit puhdistaa 50% suuremman pinta-alan samalla vesimäärällä ja energiankulutuksella verrattuna tavalliseen viuhkasuuttimeen.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Pienet julkisivut
- Aidat
- Alueet kodissa ja pihapiirissä
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.