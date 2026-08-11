Kärcher eco!Booster -suutin tarjoaa suuremman pesuleveyden samalla pintapaineella. Tämä tehostaa pesuprosessia – saat puhdasta entistä nopeammin ja vähennät samalla veden- ja energiankulutusta. Sen pinta-alateho on 50 prosenttia suurempi kuin tavallisella viuhkasuuttimella. Leveä pesusuihku sopii erinomaisesti herkkien pintojen, kuten rapattujen julkisivujen tai puuseinien ja terassilautojen puhdistukseen. Suuremman pesupinta-alan tarjoava pesusuihku on erinomainen apu myös kookkaiden ajoneuvojen ja suuria pinta-aloja omaavien työkoneiden puhdistamisessa. Kärcher eco!Booster sopii käytettäväksi Kärcherin HD-kylmävesipesureissa ja HDS-kuumavesipesureissa aina 85 °C pesulämpötilaan saakka. Tässä mallissa on EASY!Lock-kierre ja se sopii pesureihin, joiden suutinkoko on 045.