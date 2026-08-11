eco!Booster-suutin TR 050

Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille. Suutinkoko on 050.

Kärcher eco!Booster -suutin tarjoaa suuremman pesuleveyden samalla pintapaineella. Tämä tehostaa pesuprosessia – saat puhdasta entistä nopeammin ja vähennät samalla veden- ja energiankulutusta. Sen pinta-alateho on 50 prosenttia suurempi kuin tavallisella viuhkasuuttimella. Leveä pesusuihku sopii erinomaisesti herkkien pintojen, kuten rapattujen julkisivujen tai puuseinien ja terassilautojen puhdistukseen. Suuremman pesupinta-alan tarjoava pesusuihku on erinomainen apu myös kookkaiden ajoneuvojen ja suuria pinta-aloja omaavien työkoneiden puhdistamisessa. Kärcher eco!Booster sopii käytettäväksi Kärcherin HD-kylmävesipesureissa ja HDS-kuumavesipesureissa aina 85 °C pesulämpötilaan saakka. Tässä mallissa on EASY!Lock-kierre ja se sopii pesureihin, joiden suutinkoko on 050.

Ominaisuudet ja edut
50% suurempi-pesupinta-ala
  • Nopeampaa ja ekotehokkaampaa puhdistamista.
50 % korkeampi vesitehokkuus¹⁾
  • Auttaa säästämään vettä.
50 % korkeampi energiatehokkuus¹⁾
  • Säästää energiaa.
Erittäin monikäyttöinen
  • Sopii erityisesti herkille pinnoille, kuten esimerkiksi puulle.
Tiedot

Tekniset tiedot

Paine (bar) max. 300
Lämpötila (°C) max. 85
Suutinkoko ( ) 50
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5

¹⁾ Perustuu kykyyn puhdistaa 50 % suurempi pinta-ala kuin Kärcherin vakio-viuhkasuuttimella käytettäessä sama määrä energiaa ja vettä.

eco!Booster-suutin TR 050
Videot
Käyttökohteet
  • Julkisivujen puhdistus
  • Puhdistaa nopeasti esimerkiksi julkisuvut ja katokset.
  • Ajoneuvon pesu
  • Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet
Varaosat
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