eco!Booster-suutin TR 060
Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille. Suutinkoko on 060.
Kärcher eco!Booster -suutin tarjoaa suuremman pesuleveyden samalla pintapaineella. Tämä tehostaa pesuprosessia – saat puhdasta entistä nopeammin ja vähennät samalla veden- ja energiankulutusta. Sen pinta-alateho on 50 prosenttia suurempi kuin tavallisella viuhkasuuttimella. Leveä pesusuihku sopii erinomaisesti herkkien pintojen, kuten rapattujen julkisivujen tai puuseinien ja terassilautojen puhdistukseen. Suuremman pesupinta-alan tarjoava pesusuihku on erinomainen apu myös kookkaiden ajoneuvojen ja suuria pinta-aloja omaavien työkoneiden puhdistamisessa. Kärcher eco!Booster sopii käytettäväksi Kärcherin HD-kylmävesipesureissa ja HDS-kuumavesipesureissa aina 85 °C pesulämpötilaan saakka. Tässä mallissa on EASY!Lock-kierre ja se sopii pesureihin, joiden suutinkoko on 060. eco!Booster-suuttimen koon tulee vastata pesurin omaa suutinkokoa. Jos vastaavaa numeroa ei ole, niin valitaan lähinnä oleva, suurempi koko.
Ominaisuudet ja edut
50% suurempi-pesupinta-ala
- Nopeampaa ja ekotehokkaampaa puhdistamista.
50 % korkeampi vesitehokkuus¹⁾
- Auttaa säästämään vettä.
50 % korkeampi energiatehokkuus¹⁾
- Säästää energiaa.
Erittäin monikäyttöinen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paine (bar)
|max. 300
|Lämpötila (°C)
|max. 85
|Suutinkoko ( )
|60
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
Käyttökohteet
- Julkisivujen puhdistus
- Puhdistaa nopeasti esimerkiksi julkisuvut ja katokset.
- Ajoneuvon pesu
- Eläinsuojat, navetat, pihatot ja muut maatalouden kohteet