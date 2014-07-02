Tämä märkäimurointiin tarkoitettu pölypussi sopii muun muassa märkä-kuivaimureihin Kärcher NT 561, NT 611 ja NT 611 K. Repeytymistä ja kosteutta kestävä pussi on erityisen hyödyllinen silloin, kun imuroitavana on painavaa ja märkää ainetta sekä teräviä kappaleita, jotka saattavat rikkoa pussin siinä vaiheessa, kun se nostetaan säiliöstä.