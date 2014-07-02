Esisuodatin, iso
Pumpun esisuodatin, suojaa pumppua roskilta jahiekalta.
Ominaisuudet ja edut
Irroitettava suodatin
- Suodatin voidaan puhdistaa juoksevan veden alla ja käyttää uudelleen.
Pumpun esisuodatin, iso
Esisuodatin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Koot
|Enintään 6000 l/h partikkelikoko: 250 μm (0.25 mm)
|Reikäkoko (mm)
|0,25
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|122 x 189 x 314
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Käyttökohteet
- Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.
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