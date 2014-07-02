Esisuodatin, iso

Pumpun esisuodatin, suojaa pumppua roskilta jahiekalta.

Ominaisuudet ja edut
Irroitettava suodatin
  • Suodatin voidaan puhdistaa juoksevan veden alla ja käyttää uudelleen.
Pumpun esisuodatin, iso
Esisuodatin
Tiedot

Tekniset tiedot

Koot Enintään 6000 l/h partikkelikoko: 250 μm (0.25 mm)
Reikäkoko (mm) 0,25
Väri musta
Paino (kg) 1,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,3
Mitat (p x l x k) (mm) 122 x 189 x 314
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Käyttökohteet
  • Suojaa uppopumppua karkeita likahiukkasia vastaan.
Varaosat
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