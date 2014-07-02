FR 30 ME -tasopuhdistin
Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii korkealuokkaisten materiaalien ansiosta esimerkiksi elintarviketeollisuuteen. Työleveys 300 mm. Ei sisällä suuttimia.
Tehokas ja helppokäyttöinen apuväline terassien ja muiden vastaavien laajojen pintojen puhdistamiseen. Kestävä keraaminen laakerointi. Kaikki komponentit mitoitettu kestämään lämmintä pesuvettä aina +85°C saakka. Valmis liitäntä poistovedelle. Maksimipaine 250 baaria ja vedentuotto 1300 l/h. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FR-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti tulee hankkia erikseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija (mm)
|300
|Liitäntäkierre
|M 18
|Väri
|Hopea
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,2
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