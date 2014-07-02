Tehokas ja helppokäyttöinen apuväline terassien ja muiden vastaavien laajojen pintojen puhdistamiseen. Kestävä keraaminen laakerointi. Kaikki komponentit mitoitettu kestämään lämmintä pesuvettä aina +85°C saakka. Valmis liitäntä poistovedelle. Maksimipaine 250 baaria ja vedentuotto 1300 l/h. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FR-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti tulee hankkia erikseen.