FRV 30 ME -tasopuhdistin

Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.

Kestävä, ruostumatonta terästä oleva rakenne sopii hyvin vaativiin puhdistuskohteisiin. Kaikki komponentit mitoitettu kestämään korkeita lämpötiloja (+85°C). Kevyesti rullaavien pyörien ansiosta tasopuhdistin liikkuu haastavillakin pinnoilla kevyesti ja jälkiä jättämättä. EASY!Lock -liitäntäkierre. Sisältää 7,5 metriä pitkän, polyuretaanista valmistetun poistoletkun. Maksimipaine 250 baaria ja vedentuotto 1300 l/h. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FRV-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti myydään erikseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre EASY!Lock
Väri Hopea
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 7,6
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