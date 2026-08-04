FRV 30 ME -tasopuhdistin
Painepesuriin asennettava tasopuhdistin, joka sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Erillisen poistoletkun avulla irtolika ja pesuvesi saadaan poistettua tehokkaasti kohteesta. Ei sisällä suuttimia.
Kestävä, ruostumatonta terästä oleva rakenne sopii hyvin vaativiin puhdistuskohteisiin. Kaikki komponentit mitoitettu kestämään korkeita lämpötiloja (+85°C). Kevyesti rullaavien pyörien ansiosta tasopuhdistin liikkuu haastavillakin pinnoilla kevyesti ja jälkiä jättämättä. EASY!Lock -liitäntäkierre. Sisältää 7,5 metriä pitkän, polyuretaanista valmistetun poistoletkun. Maksimipaine 250 baaria ja vedentuotto 1300 l/h. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FRV-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti myydään erikseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Hopea
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,6
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- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
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- HD 13/18-4 St
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- HD 8/18-4 St
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- HD 9/23 De Tr1
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- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
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