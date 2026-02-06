Pehmeiden ja hellävaraisten harjasten ansiosta pehmeä harja puhdistaa kestävästi jättämättä jälkiä. Se on kehitetty erityisesti VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax -malleille. Harja vakuuttaa leveydellään sekä viistotetulla, kapealla ja soikealla harjasmuotoilullaan, ja se on siksi täydellinen jälkiä jättämättömään puhdistukseen sekä suurten, pienten ja herkkien pintojen tehokkaaseen pölynpoistoon.