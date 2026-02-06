Harjasuulake pehmeä
Puhdistaa herkät pinnat hellästi ja huolellisesti: Pehmeä harja on ihanteellinen varuste VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily sekä VC 7 Cordless yourMax -laitteille.
Pehmeiden ja hellävaraisten harjasten ansiosta pehmeä harja puhdistaa kestävästi jättämättä jälkiä. Se on kehitetty erityisesti VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax -malleille. Harja vakuuttaa leveydellään sekä viistotetulla, kapealla ja soikealla harjasmuotoilullaan, ja se on siksi täydellinen jälkiä jättämättömään puhdistukseen sekä suurten, pienten ja herkkien pintojen tehokkaaseen pölynpoistoon.
Ominaisuudet ja edut
Pehmeät harjakset
- Ei jätä jälkiä herkempiinkään materiaaleihin.
Viistotetut harjakset.
- Optimaalinen tilankäyttö suurten pintojen yksinkertaiseen puhdistukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|410 x 45 x 55
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Huonekalut.