Imuletku DN 35, 4 m

NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.

Tämä harmaa imuletku on varustettu uudemmalla kahvaosan kiinnityksellä (clip 2.0) ja imuripään kiinnityksellä, jotka tulivat mallistoon vuonna 2017.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 4
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Versio Standardi
Varusteiden puoleinen liitäntä¹⁾ Clip 2.0
Koneenpuoleinen liitäntä²⁾ Banjonet 2.0
Määrä (kpl) 1
Väri Antrasiitti
Paino (kg) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1
Mitat (p x l x k) (mm) 470 x 450 x 80
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