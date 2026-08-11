Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m
NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.
Tämä harmaa imuletku on varustettu uudemmalla kahvaosan kiinnityksellä (clip 2.0) ja imuripään kiinnityksellä, jotka tulivat mallistoon vuonna 2017.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|2,5
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Versio
|Antistaattinen
|Varusteiden puoleinen liitäntä¹⁾
|Clip 2.0
|Koneenpuoleinen liitäntä²⁾
|Banjonet 2.0
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|420 x 370 x 90