Imuletku DN 35 (clip 1.0), 4 m

NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa pikaliitin (clip 1.0). Pituus 4 m, halkaisija 35 mm.

Imuletku NT-märkä-kuivaimureihin. Mukana pikaliitin, jonka avulla letkun kiinnitys tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti. Sopii muun muassa imureihin NT 27/1, NT 48/1 ja NT 611 Eco. Tämä kiinnikemalli (imuletkun kiinnike ja kahvaan tuleva clip 1.0 -kiinnike) on ollut käytössä useimmissa malleissa vuoteen 2016 saakka.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 4
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Varusteiden puoleinen liitäntä¹⁾ Clip 1.0
Koneenpuoleinen liitäntä²⁾ Bayonet 1.0
Määrä (kpl) 1
Väri musta
Paino (kg) 0,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,8
Mitat (p x l x k) (mm) 430 x 430 x 110
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