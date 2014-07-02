Imuletku NT-märkä-kuivaimureihin. Mukana kahvaosa ja pikaliitin, jonka avulla letkun kiinnitys tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti. Sopii muun muassa imureihin NT 27/1 ja NT 48/1. Tämä kiinnikemalli (imuletkun kiinnike ja kahvaan tuleva clip 1.0 -kiinnike) on ollut käytössä useimmissa malleissa vuoteen 2016 saakka.