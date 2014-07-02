Imuletku DN 35 kahvalla, 2,5 m
NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Mukana taivutettu kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 35 mm.
Imuletku NT-märkä-kuivaimureihin. Mukana kahvaosa ja pikaliitin, jonka avulla letkun kiinnitys tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti. Sopii muun muassa imureihin NT 27/1 ja NT 48/1. Tämä kiinnikemalli (imuletkun kiinnike ja kahvaan tuleva clip 1.0 -kiinnike) on ollut käytössä useimmissa malleissa vuoteen 2016 saakka.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|2,5
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Varusteiden puoleinen liitäntä¹⁾
|Clip 1.0
|Koneenpuoleinen liitäntä²⁾
|Bayonet 1.0
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|560 x 460 x 75