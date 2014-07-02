Imuletku DN 35 kahvalla, 2,5 m

NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Mukana taivutettu kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 35 mm.

Imuletku NT-märkä-kuivaimureihin. Mukana kahvaosa ja pikaliitin, jonka avulla letkun kiinnitys tapahtuu nopeasti ja vaivattomasti. Sopii muun muassa imureihin NT 27/1 ja NT 48/1. Tämä kiinnikemalli (imuletkun kiinnike ja kahvaan tuleva clip 1.0 -kiinnike) on ollut käytössä useimmissa malleissa vuoteen 2016 saakka.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pituus (m) 2,5
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Varusteiden puoleinen liitäntä¹⁾ Clip 1.0
Koneenpuoleinen liitäntä²⁾ Bayonet 1.0
Määrä (kpl) 1
Väri musta
Paino (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,7
Mitat (p x l x k) (mm) 560 x 460 x 75
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