Asennussarja voidaan liittää suoraan pumppuun ja sisältää tyhjiönkestävän 3,5 metrin pumpun imuletkun, jonka halkaisija on 3/4" veden imemiseen vaihtoehtoisista lähteistä. Varustettu imusuodattimella ja takaiskuventtiilillä, Imusarja on erittäin helppo liittää puutarhapumppujen, elektronisten paineenkorotuspumppujen ja kotitalouksien vesihuoltoon tarkoitettujen kotipumppujen imupuolelle Integroitu takaiskuventtiili on ihanteellinen estämään pumpattavan veden takaisinvirtaus ja lyhentämään uudelleen imuaikaa. Voidaan käyttää myös spiraaliletkusarjan jatkeena Pumpuille, joissa on G1 (33,3 mm) liitäntäkierre. pumpun häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.