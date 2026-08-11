Imuletkusetti 3,5m
Valmis liitettäväksi ja tyhjiönkestävä: Imusarja, joka sisältää 3,5 m:n imuletkun, imusuodattimen, takaiskuventtiilin ja PerfectConnect-tiivistysperiaatteen. Ihanteellinen puutarhapumppuihin ja kotitalouden vesihuoltoon.
Asennussarja voidaan liittää suoraan pumppuun ja sisältää tyhjiönkestävän 3,5 metrin pumpun imuletkun, jonka halkaisija on 3/4" veden imemiseen vaihtoehtoisista lähteistä. Varustettu imusuodattimella ja takaiskuventtiilillä, Imusarja on erittäin helppo liittää puutarhapumppujen, elektronisten paineenkorotuspumppujen ja kotitalouksien vesihuoltoon tarkoitettujen kotipumppujen imupuolelle Integroitu takaiskuventtiili on ihanteellinen estämään pumpattavan veden takaisinvirtaus ja lyhentämään uudelleen imuaikaa. Voidaan käyttää myös spiraaliletkusarjan jatkeena Pumpuille, joissa on G1 (33,3 mm) liitäntäkierre. pumpun häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
Ominaisuudet ja edut
Täydellinen, käyttövalmis tyhjiötiivis spiraaliletku, jossa on imusuodatin ja takaisinvirtauksen estäjä.
- Yksinkertaisesti ja helposti asennettava pumppuun veden imemistä varten.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|3,5
|Kierteen koko
|G1
|Halkaisija
|3/4″
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|80 x 380 x 380
Ominaisuuksia
- Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.