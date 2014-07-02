Imuletkut

Kärcher Letkunliitin

Letkunliitin

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Kärcher Imuletkut, Clip system 1.0 (pölynimureissa vuoteen 2016 saakka)

Imuletkut, Clip system 1.0 (pölynimureissa vuoteen 2016 saakka)

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Kärcher Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)

Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)

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Kärcher Imuletkut kartioliittimellä

Imuletkut kartioliittimellä

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Kärcher Imuletkut, Zone 22

Imuletkut, Zone 22

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Kärcher Imuletkut, muut

Imuletkut, muut

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