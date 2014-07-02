Imuputki ruostumaton teräs DN 35, 0,5 m
Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm pittuisen putken.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu imuputki soveltuu haastaviin olosuhteisiin ja kestää hyvin myös korroosiota aiheuttavien partikkeleiden imurointia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Määrä (kpl)
|1
|Materiaali
|Ruostumaton teräs
|Pituus (mm)
|505
|Väri
|Hopea
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|505 x 37 x 37