Imuputki ruostumaton teräs DN 35, 0,5 m

Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm pittuisen putken.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu imuputki soveltuu haastaviin olosuhteisiin ja kestää hyvin myös korroosiota aiheuttavien partikkeleiden imurointia.

Tiedot

Tekniset tiedot

Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Määrä (kpl) 1
Materiaali Ruostumaton teräs
Pituus (mm) 505
Väri Hopea
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 505 x 37 x 37
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