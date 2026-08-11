Imurikahva DN 35, antistattinen

Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.

Uudempi Clip 2.0 -kiinnitys, joka on käytössä vuodesta 2017 valmistetuissa NT-sarjan märkä-kuivaimureissa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Varusteiden halkaisija ( ) DN 35
Materiaali Muovi
Versio Antistaattinen
Halkaisija varusteiden kiinnityksessä Kartioliitin
Imuletkun liitäntä¹⁾ Clip 2.0
Väri Antrasiitti
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 285 x 90 x 52
Videot
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.