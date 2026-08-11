Imurikahva DN 35, antistattinen
Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.
Uudempi Clip 2.0 -kiinnitys, joka on käytössä vuodesta 2017 valmistetuissa NT-sarjan märkä-kuivaimureissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Varusteiden halkaisija ( )
|DN 35
|Materiaali
|Muovi
|Versio
|Antistaattinen
|Halkaisija varusteiden kiinnityksessä
|Kartioliitin
|Imuletkun liitäntä¹⁾
|Clip 2.0
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|285 x 90 x 52
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