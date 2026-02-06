Imurointisetti autolle
Auton imurointiin soveltuva suulakesetti Kärcher VC 4/ VC 6 ja VC 7 -varsi-imureihin.
Ajoneuvon sisätilojen optimaalinen puhdistus erityisellä auton imurointiin suunnitellulla lisävarustesarjalla, joka sopii VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax -laitteille. Leveä verhoilusuutin mahdollistaa auton verhoilun ja istuimien nopean sekä tehokkaan puhdistuksen. Joustava jatkoletku on ihanteellinen vaikeapääsyisten kohteiden, kuten rakojen, puhdistamiseen, ja pitkä sekä joustava rakosuutin ulottuu myös ahtaisiin tiloihin.
Ominaisuudet ja edut
Leveä verhoilusuulake.
- Puhdistaa myös suuremmat alueet nopeasti ja tehokkaasti.
Joustava rakosuulake
- Joustava rakosuulake mahdollistaa myös kapeiden alueiden puhdistamisen.
Joustava jatkoletku
- Myös vaikeapääsyiset paikat voidaan saavuttaa jatkoletkun avulla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,7
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvon sisätilat
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Auton penkit