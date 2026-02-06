Ajoneuvon sisätilojen optimaalinen puhdistus erityisellä auton imurointiin suunnitellulla lisävarustesarjalla, joka sopii VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily ja VC 7 Cordless yourMax -laitteille. Leveä verhoilusuutin mahdollistaa auton verhoilun ja istuimien nopean sekä tehokkaan puhdistuksen. Joustava jatkoletku on ihanteellinen vaikeapääsyisten kohteiden, kuten rakojen, puhdistamiseen, ja pitkä sekä joustava rakosuutin ulottuu myös ahtaisiin tiloihin.